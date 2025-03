Charla del cineasta Aitor Oñederra, esta tarde, en el euskaltegi municipal

A. E. EIBAR. Martes, 18 de marzo 2025, 19:59 Comenta Compartir

El cineasta Aitor Oñederra Agirre, profesor de la UPV en el grado de Bellas Artes, autor de películas de animación y director del Festival Internacional de Animación Animadeba toma parte, hoy miércoles, día 19, a las 10.00, en Portalea, en una charla en el marco de la programación organizada con motivo del 40 aniversario del euskaltegi municipal.

Oñederra ha recibido varios premios y cabe destacar que fue nominado a recibir un Emmy por la introducción del documental del futbolista Sergio Ramos. El cineasta es promotor fundamental deñ festovañ Animadeba que empezó como una muestra de cine de animación para adultos, y en 2019 se convirtió en Festival Internacional de Cine de Animación, con competición internacional de cortometrajes, muestra de largometrajes, talleres, exposiciones, conciertos.

Videoclips

Junto a ello recibe encargos de videoclips, vídeos para directos de música, proyecciones musicales, etc. Éstas son las obras que mostrará hoy en la charla: 'Dena eta ezer ez' (Gari 2014, 2'23''), 'Izarren bila' (EH Sukarra 2016, 4'21''), 'All I need is you' (Loopstache 2017, 4'37'') y 'Ur azpian lore' (2021, 13').