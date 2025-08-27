El centro Untzaga inaugura el stand de Incibe

El Centro Social Untzaga de Eibar acogió este miércoles la inauguración de la exposición del stand del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en un ... acto en el que estuvieron presentes el alcalde Jon Iraola, el concejal de Fiestas Patxi Lejardi y la subdelegada del Gobierno en Gipuzkoa, Noemí López.

Newsletter

La muestra, que permanecerá abierta hasta el viernes por la tarde, ofrece talleres, píldoras informativas y charlas dirigidas a toda la ciudadanía. Los visitantes pueden aprender desde cómo crear contraseñas seguras hasta detectar fraudes digitales, atender llamadas sospechosas o poner en práctica mecanismos de mediación parental.

El director del centro, Joseba García, recordó que la apuesta por las nuevas tecnologías forma parte del ADN de Untzaga. «Desde la antigua ciberaula de 2003 siempre hemos apostado por la formación. Hoy en día ya no basta con iniciar a la gente en el correo electrónico: ahora hay que saber hacer trámites online con seguridad. Por eso la ciberseguridad es un tema que no entiende de edades», explicó.

Formación sencilla

El stand cuenta con el apoyo de monitores de Incibe que acompañan a los visitantes en las diferentes dinámicas. Según detalló uno de sus responsables, la exposición está pensada para todo el público, «desde los niños que estrenan su primer móvil hasta los adultos que se inician en la vida digital».

Entre las actividades destaca el KAHOOT, un cuestionario interactivo que permite poner a prueba el nivel de conocimientos en materia de ciberseguridad. Además, los talleres intergeneracionales facilitan un aprendizaje conjunto entre generaciones, una línea estratégica ya marcada por el Centro Social Untzaga.

La llegada de Incibe refuerza un espacio que en los últimos años ha impulsado programas innovadores como UdaJubiLekuak, colonias estivales para mayores, o el desfile intergeneracional de moda, siempre con el objetivo de luchar contra el edadismo, la brecha digital y la soledad no deseada.

Precisamente esta última, la brecha digital, es uno de los retos contra los que quiere incidir la iniciativa. «Los jóvenes manejan un móvil desde muy pronto, pero para muchos adultos su llegada fue tardía y lo ven como algo innecesario o difícil. Nuestro objetivo es que cualquiera pueda usarlo con seguridad y confianza», subrayaron desde INCIBE.

Durante la semana

La exposición permanecerá abierta durante toda la semana en el Centro Social Untzaga, invitando a los eibarreses de todas las edades a reforzar sus hábitos digitales y a descubrir que la ciberseguridad, hoy por hoy, es una cuestión común a toda la sociedad.

La inauguración contó con gran presencia de público, lo que refleja el interés creciente entre la ciudadanía por aprender a desenvolverse en un entorno digital cada vez más complejo. Familias enteras, personas mayores y jóvenes pudieron acercarse en la jornada inicial a las dinámicas y talleres que ofrece el stand.

Con esta actividad, el Centro Social Untzaga refuerza su papel como espacio de referencia no solo para las personas mayores, sino también como un punto de encuentro intergeneracional en el que la formación y la innovación se ponen al servicio de toda la comunidad.

La programación del stand incluye además sesiones breves adaptadas a distintos niveles de conocimiento, asegurando a cualquier visitante, independientemente de su experiencia digital, llevarse consejos prácticos y aplicables a su vida cotidiana.