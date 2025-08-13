Las categorías inferiores del Eibar, ante un mes de agosto repleto de amistosos

El mes de agosto avanza y, con él, el trabajo en las categorías inferiores del Eibar sigue su curso con intensidad. Desde el primer ... equipo hasta el Infantil masculino y el Femenino C, todos los conjuntos de la estructura armera están ya en plena actividad.

La ciudad deportiva de Areitio se prepara para acoger una semana repleta de fútbol formativo, con varios amistosos que, por primera vez, brindarán a la afición la oportunidad de ver de cerca a las promesas que representan el futuro del club.

Una agenda cargada de duelos

El campo 1 será protagonista este viernes con el duelo del Eibar B ante el Rayo Cantabria, que se disputará a partir de las 11.15 horas, mientras que ayer el Eibar Urko recibió a la Unión Deportiva Logroñés. En el campo 2, el Juvenil A también se midió ayer al combinado riojano, y el Juvenil B cerrará la semana como local el sábado frente al Leioa a partir de las 11.00 horas.

El sábado por la mañana, el Femenino B abrirá la jornada en el campo 1 ante el Athletic B a las 11.00 horas y, por la tarde, el Femenino A viajará a Amurrio para enfrentarse Athletic a las 19.00 horas.

Aunque Areitio será el corazón de la actividad, varios equipos están afrontando compromisos lejos de casa. Ayer el Eibar B visitó a la Sociedad Deportiva Logroñés en Santo Domingo y el Juvenil B se midió al Racing en Cubillas (Ramales Victoria).

Por otro lado, el sábado, el Juvenil A participará en el torneo de juveniles de Leioa, que dará comienzo a las 10.45 horas en Sarriena, mientras que mañana el Cadete A viajará a Vitoria para enfrentarse al Deportivo Alavés en Ibaia, a partir de las 11.30 horas.

Puertas abiertas al público

El avance de las obras en la ciudad deportiva permitirá que los campos 1, 2 y 3 abran sus puertas al público durante los amistosos. Familias y aficionados podrán así disfrutar por primera vez desde la grada de la nueva ciudad deportiva del trabajo, la ilusión y el talento de una cantera que sigue creciendo año tras año con paso firme y que afronta un mes clave para afinar su puesta a punto antes del inicio oficial de la competición. Naturalmente, la entrada para ver estos amistosos será gratuita.