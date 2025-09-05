Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hasta cinco fichajes debutaron en Ipurua el domingo pasado. SD EIBAR

Eibar

Muchas caras nuevas en el estreno del equipo armero en Ipurua

El primer 'once' del Eibar dio a conocer a cinco nuevas jugadoras, y esta tarde podrían debutar más jugadoras

Marcos Rodríguez

eibar.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31

El pasado domingo el Eibar abrió su participación en la Liga F 2025/26 en Ipurua, estrenando una plantilla profundamente renovada tras el verano. El once inicial ya reflejaba los cambios: cinco jugadoras debutaban con la camiseta azulgrana, entre ellas Alimata Belem, Ane Etxezarreta, Garazi Facila, Amaia Iribarren y Sara Martín, mientras que Emma Moreno se incorporó más tarde, convirtiéndose en la debutante más joven del equipo con apenas 16 años.

El estreno también incluyó un banquillo renovado, con gran parte del cuerpo técnico nuevo. Al mando del equipo se encuentra Iñaki Goikoetxea, acompañado de Gorka Álvarez como segundo entrenador, quienes ya comienzan a plasmar sus ideas en el terreno de juego. Entre las caras nuevas, destacan Alimata Belem y Sara Martín, que jugaron por primera vez en su carrera profesional, y Emma Moreno, que hizo lo propio más adelante en el encuentro.

Aun así, varias jugadoras todavía deben presentarse ante la afición eibarresa, y hoy tendrán una nueva oportunidad de hacerlo en campo rival. La guardameta Laura Martí, Iara Lacosta y las futbolistas Adela Rico y Elena Valej no estuvieron disponibles por molestias musculares, y se espera que se incorporen en los próximos compromisos.

Además, el equipo prepara la llegada de Opa Clement, la delantera tanzana que reforzará la ofensiva azulgrana. De todas ellas, solo Iara Lacosta ha tenido ya la experiencia de jugar en Ipurua, cuando defendía la camiseta del RCD Espanyol la temporada pasada.

El debut del domingo sirvió para empezar a conocer a las nuevas incorporaciones y comprobar la intensidad que pretende transmitir Goikoetxea en este proyecto que, tras una temporada histórica, busca consolidarse en la máxima categoría del fútbol femenino.

