La cantera del Eibar Eskubaloia comienza la liga con buen pie J.A.R. EIBAR. Viernes, 27 septiembre 2019, 00:59

Los equipos de la cantera del Eibar Eskubaloia siguen con su curso de manera notable. La última jornada resultó ser muy positiva para los conjuntos armeros. Tanto los equipos juveniles como los cadetes lograron victorias muy convincentes en su primera jornada. El juvenil masculino, el Tekniker Eibar, fue el que no logró una victoria tan abultada pero se hizo con los primeros puntos de la temporada con superioridad frente al Amenabar de Zarautz por 27-21. El juvenil femenino, el Grupo Mecalbe Eibar, pasó por encima al Hernani One Telecom y a pesar de llegar al descanso con una ligera ventaja, las eibarresas afinaron en defensa y se notó en la diferencia final del marcador por 21-36. Los cadetes A también solventaron sin mayores problemas sus respectivos partidos. Tanto el Grupo Mecalbe Eibar como el Tekniker Eibar no tuvieron piedad de sus rivales y ambos ganaron a domicilio por 20 goles. Las chicas golearon al Neurri Elgoibar por 12-32 y los chicos al Amenabar B en Zarautz por 14-34.

Afinando para la liga

Sigue la puesta a punto de los equipos sénior del Eibar Eskubaloia de cara al nuevo campeonato liguero que comienza el 6 de octubre. El equipo femenino no tuvo un buen arranque en el último amistoso del frente al Egia y a pesar de conseguir igualar el marcador, los mismos errores en ataque condenaron a las chicas por 21-15; todavía hay tiempo para llegar a tope.

El masculino por su parte arrolló a un Romo que superó sin mayores problemas. El equipo notó una leve mejoría con respecto la semana pasada y las esperanzas crecen a medida de que se acerca el campeonato liguero.

Las sensaciones son positivas por parte de todos.