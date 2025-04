«La canción siempre me gustó, pero también existió un afán teatral en mí»

La expectación del primer concierto del cantante eibartarra Jon Alonso no tiene límite. Alonso subirá al escenario del teatro Coliseo de Eibar mañana, viernes, a las 19.00, para dar forma a un concierto que llega bajo el nombre de 'Ateak irekiz'.

Conocido fuera por ser el finalista del concurso de talentos Ztanda y en Eibar por su unión con Eibarko Koro Gaztea (EKG) y la Musika Eskola, el anuncio del festival se ha venido acompañado del interés por adquirir entradas hasta es muy posible que se cuelgue el 'No hay billetes'.

Alonso ha preparado este conciertocon todo detalle, uniendo música y danza, en el que contará con el acompañamiento de amigos sobre el escenario. interpretando 18 temas.

También están Oihane Zabala, Garazi Aizpurua, a quienes conoció en EKG o Leila Askaso, June Viñas y Nahir Alkain, en ZtandaLa respuesta lograda en el programa Ztanda ha llevado a la creación de un espectáculo en el que se interpretan 18 canciones

En rueda de prensa, el cantante dio cuenta de algunos de los artistas que se participan en este espectáculo, en la presentación del concierto, que tuvo lugar en el ayuntamiento de Eibar. Alonso estuvo acompañado por el alcalde, Jon Iraola, y el concejal de Cultura, Andoni Zabala, quienes mostraron su apoyo al joven talento eibartarra.

Plantel de artistas

Aunque la canción es su fuerte las incursiones en el teatro también existieron. «Además de la música, también he tenido relación con el mundo del teatro y siempre se me ha encendido el afán teatral, pero ahora aún más», decía Alonso. Por ello, diferentes artistas que siempre ha trabajado en su carrera y gente que ha llegado en los últimos meses o años se subirá también al escenario. Por un lado está Elena Martín, directora y promotira de Eibarko Koro Gaztea (EKG). «Ha sido mi guía en el mundo de la música. Fue él quien me despertó la pasión por la música y la canción». Luego están Oihane Zabala y Garazi Aizpurua. «Los conocí en EKG y tengo una relación continua con ellos. El coro nos ha dado una segunda familia, nos ha unido mucho». Además, con Oihane y Garazi crearon hace unos meses el grupo ODE, que presentamos en los Premios del Deporte de Eibar. «Cada uno de nosotros tiene claro que va a hacer su carrera como solista, pero para eventos, bodas y otras celebraciones hacen falta más gente y creamos el grupo porque vimos que era mejor actuar juntos para ello». Por otro lado, también estará en el Coliseo Leila Askaso, que trabajo con él en Ztanda. «Los dos llegamos a la final y hemos estado muchas horas juntos, creando una estrecha relación».

Además, dos dantzaris de Ztanda serán los responsables de la danza del proyecto, además de bailar en el espectáculo: June Viñas y Nahir Alkain. El interés que ha despertado el concierto se reflejó en el ritmo al que se están vendiendo las entradas. Pese a todo aún quedan muy pocas disponibles.