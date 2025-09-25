Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El cartel ya se expone en bares.

Eibar

La campaña de socios del Urki sigue en marcha con iniciativas

M. R.

Eibar.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:39

El CD Urki continúa impulsando su campaña de socios para la temporada 2025/26, una iniciativa con la que busca reforzar el apoyo social al club tras el reciente ascenso de su primer equipo a la División de Honor Regional. El carnet de socio tiene un precio de 20 euros y permite el acceso gratuito a todos los partidos que el Urki dispute en casa a lo largo del curso.

Como novedad, el club ha puesto en marcha un acuerdo con bares de la ciudad que se sumarán a la campaña como puntos de colaboración. En estos locales se podrá obtener información y realizar directamente el alta como socio, además de identificar su compromiso con el Urki mediante carteles de apoyo.

El club premiará la fidelidad de los nuevos abonados con una bufanda gratuita, símbolo de identidad que acompañará al carnet. Además, los socios podrán beneficiarse de ventajas exclusivas, como la opción de participar en algunos desplazamientos en autobús organizados por el club para animar al equipo fuera de casa, así como en distintos eventos sociales previstos durante la temporada, entre ellos una comida o cena de hermandad.

