El calor extremo alcanzará hoy su cima rozando los 40º C en Eibar

Las altas temperaturas obligan a extremar precauciones: hidratarse, evitar la exposición al sol y protegerse son claves para sobrellevar la jornada más calurosa de ... la semana. Las previsiones meteorológicas indican que tras vivir hoy la jornada más sofocante de la semana, el miércoles traerá vientos más frescos y máximas notablemente más bajas. Además, aumenta la probabilidad de lluvias dispersas al terminar el día, lo que contribuirá a aliviar la sequedad y la sensación de bochorno.

Estar a la sombra será hoy más que un simple consejo: será una obligación para quienes deban salir a la calle o tengan que realizar desplazamientos por trabajo u ocio. Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de hidratarse constantemente, incluso sin tener sed, y de evitar, en la medida de lo posible, el ejercicio intenso o cualquier actividad física al aire libre durante las horas centrales del día para prevenir golpes de calor y deshidrataciones.

No solo basta con buscar cobijo. Es esencial usar crema solar si se va estar expuesto al sol. Vestir ropa ligera, de colores claros y tejidos naturales, así como protegerse la cabeza con sombrero o gorra, son otras medidas que los expertos insisten en cumplir para jornadas de calor.

Como recomendación final, atención a los grupos de mayor riesgo. Todo tipo de precaución es más que necesaria, y para minimizar los riesgos en este episodio de calor, conviene extremar las precauciones y permanecer atentos a cualquier síntoma de malestar.