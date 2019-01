El PNV califica de «oportunismo» las declaraciones de De los Toyos sobre la marcha a Mendaro del Consorcio Tecnológico A.E. EIBAR. Sábado, 5 enero 2019, 01:16

La Junta Municipal del PNV de Eibar ha calificado de «oportunista» las declaraciones del alcalde, Miguel de los Toyos, sobre el traslado del Consorcio Tecnológico a Mendaro. «Su crítica se ha hecho, una vez que la decisión estaba ya tomada, intentando poner en entredicho el resultado de un proceso que se lleva gestando desde hace mucho tiempo. Los socialistas no han sabido reaccionar, -según el PNV- a tiempo o no se han interesado en absoluto en que la sede estuviera aquí, y luego sorprenden saliendo a última hora a hablar de supuestos agravios». Por todo ello, la Junta jeltzale afirma que «pese a que el PSE mantiene un continuo empeño de desmerecer al resto de localidades del Bajo Deba es una buena noticia también para Eibar» esta decisión, que «como cabecera de comarca podrá sacar mejor rendimiento que nadie a sus servicios». EAJ-PNV insta a De los Toyos a «abandonar su estrategia de victimísmo y abrirse más a la comarca. El futuro pasa por colaborar en red con otros; aislarse en lo propio no aporta nada. Eibar tiene que crecer y ampliar miras con ambición fuera de sus límites geográficos».

«Empleo de calidad»

Recuerdan, asimismo, que «afortunadamente» Eibar dispone de un centro de referencia como IK4-Tekniker «gracias al empeño de muchos eibarreses y la inequívoca apuesta del PNV a través de su trabajo en distintas instituciones. Cosa de la que el gobierno municipal no puede presumir, afirman, dado que el año pasado tuvieron la oportunidad de invertir 30.000 euros en el Plan de Negocio del Polo Tecnológico y no lo han hecho. Desgraciadamente, la apuesta de los socialistas eibarreses no pasa por la industria. Este año reiteraremos la necesidad de realizar dicha inversión, y en caso negativo, desde el PNV nos comprometemos a llevarla a cabo, si accedemos a la alcaldía de la mano de Josu Mendicute». Según, el PNV, «nuestro objetivo es establecer las condiciones para que en Eibar se cree empleo de calidad, y ofrecer así un futuro más cierto a la ciudadanía. Podemos garantizar un trabajo en equipo, junto a Gobierno Vasco y Diputación, que ayude en ese objetivo compartido. Un ejemplo es el proyecto 'Windbox' que posicionará a nuestra ciudad como referencia europea en actividades relacionadas con la energía eólica».

Los nacionalistas vascos también constatan «un gran desconocimiento técnico, interesado o no», sobre la política industrial y programas de ayuda en el actual alcalde. «Solo busca quedar artificiosamente como el máximo defensor de 'lo eibarrés´, y eso es algo que desde el PNV no vamos a pasar. Eibar no es propiedad del Partido Socialista y no nos va a temblar el pulso en desmontar su victimísmo. Sus críticas son infundadas».

En esa línea, desde las filas jeltzales matizan ciertos aspectos reclamados por el primer edil en la carta que dirigió a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. «Por un lado, exponen, que se queja de que las empresas eibarresas no han recibido ayudas económicas del Gobierno Vasco por la realización de activos generadores de empleo, cuando queremos dejar claro que los requisitos para acceder a esas ayudas las fija la propia Unión Europea y no el ejecutivo vasco. Hecho que ha sido comunicado en multitud de ocasiones a la agencia comarcal competente».

«Colaboración efectiva»

Por último, el PNV apela «a la necesidad de la colaboración interinstitucional efectiva». No obstante, este partido considera que «se torna difícil todo ello vista la actitud populista adoptada últimamente por el PSE. No se puede apelar a la colaboración desmereciendo una y otra vez a las instituciones competentes y a los municipios de la comarca, sentencian. Creemos que el gobierno municipal ha demostrado una falta de rigor en la gestión, que pone en peligro la confianza y las alianzas necesarias».