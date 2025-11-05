Los cadetes del Depor se disputan la txapela en la final de Gipuzkoa Tres duelos alevines en el Astelena y citas decisivas en paleta goma completarán el cartel del fin de semana

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35

La actividad pelotazale regresa esta semana al frontón Astelena con una agenda más ligera, pero cargada de interés para la afición local. Solo se disputarán tres encuentros en casa, todos ellos pertenecientes al Campeonato de Gipuzkoa de mano individual en categoría alevín de rendimiento, una competición en la que varios jóvenes del Club Deportivo Eibar están firmando un excelente papel.

El festival mañana, viernes, que como es habitual arrancará a las 18.00 horas, abrirá con el duelo entre Ibai Acha y Brit, del club Ospele de Orio. Acha afronta la recta final de la fase clasificatoria desde la primera posición de su grupo, un puesto de privilegio que tratará de conservar en estas dos últimas jornadas.

Seguidamente, saltará a la cancha el eibarrés Markel Segurola, que se medirá a Olano, de Bergara. Segurola llega al choque ocupando la segunda plaza de su grupo, y buscará un triunfo clave para reforzar sus opciones de clasificación.

El tercer y último duelo enfrentará a Enaitz Arriola (Club Deportivo Eibar) con Elorza, de Azpeitia. Arriola también marcha segundo en su grupo, lo que garantiza un cierre de festival emocionante y con mucho en juego para los jóvenes armeros.

Gran final en Oiartzun

El gran foco del fin de semana estará puesto el domingo a las 10.30 horas en el frontón Madalensoro de Oiartzun, que acogerá la final del Campeonato de Gipuzkoa por parejas en categoría cadete. Los eibarreses Liher Gil y Aratz Amillategi buscarán culminar un torneo sobresaliente ganando.

Tras una trayectoria impecable, la dupla del Depor se enfrentará a la pareja de Hernani en un encuentro que promete máxima tensión y calidad. La ilusión es máxima y en el club confían en que las txapelas puedan regresar a Eibar.

Por otro lado, en la modalidad de paleta goma los representantes eibarreses afrontarán este fin de semana la última jornada de la primera fase, todos ellos a domicilio. En tercera categoría, la pareja formada por Guisasola y Sologaistua jugará el viernes en el frontón de Altza, en Donostia, con el objetivo de cerrar la fase con buenas sensaciones y sumar un resultado positivo.

El sábado llegará el turno de Guinea y Soria, que se desplazarán al frontón Miruaitz de Mutriku para intentar asegurar su permanencia en segunda categoría. La pareja eibarresa se juega mucho y tratará de imponer su juego para mantener la plaza. También el sábado competirán Lombraña y Osa, que visitarán el frontón Arrate de Andoain en busca de dos puntos clave para sus aspiraciones en tercera categoría.