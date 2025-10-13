La cadena vende sus edificios vacíos para transformarlos en oficinas o outlets

A. E. EIBAR. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Durante los últimos diez años, El Corte Inglés ha articulado una «caja de herramientas inmobiliaria» que combina ventas selectivas, alquileres a terceros, creación de outlets, centros logísticos urbanos y proyectos de uso mixto. Su objetivo es claro: reducir deuda, reforzar el balance y maximizar la rentabilidad de su patrimonio inmobiliario, considerado uno de los más valiosos del país.

Entre 2015 y 2025, el grupo ha obtenido más de 600 millones de euros por venta de inmuebles no estratégicos, principalmente en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Madrid, dentro de un proceso de desapalancamiento financiero que ha permitido mejorar su calificación crediticia. En Madrid, el edificio que albergó la sede de Viajes El Corte Inglés fue vendido a la socimi Saint Croix, manteniendo posteriormente parte del inmueble en régimen de alquiler.

En ciudades donde el modelo tradicional de gran almacén no resultaba rentable, El Corte Inglés ha apostado por reconversión en formato outlet.

El caso de Guadalajara (2021) es paradigmático: el antiguo centro se transformó en un Outlet El Corte Inglés, con moda, hogar y electrónica a precios reducidos, que ha logrado atraer nuevo público y reforzar el canal online. En Alcalá de Henares, en 2025, la compañía reutilizó un antiguo BriCor para abrir un outlet especializado en electrodomésticos y decoración, adaptándose a una demanda de precio más sensible.

Otro de los destinos recurrentes para los edificios liberados ha sido el alquiler a empresas y operadores de oficinas compartidas. Finalmente, en Marbella, el centro El Capricho fue reconvertido parcialmente. El supermercado se mantuvo, pero otra parte se alquiló a una multinacional, para la habilitación de oficinas y otros servicios.