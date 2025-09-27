Buenos resultados para los triatletas del JAZ Eibar TT

M. R. Eibar. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La temporada avanza y el JAZ Eibar Triatloi Taldea mantiene su actividad sin descanso. Los triatletas eibarreses volvieron a estar presentes en diferentes escenarios el pasado fin de semana.

Por un lado, Idoia Uruñuela e Iñigo Márquez participaron en el Duatlón Mixto de Zarautz, una cita que reunió a numerosos deportistas en un ambiente competitivo y festivo. Ambos completaron la prueba con mucho esfuerzo en una modalidad que exige una gran compenetración y resistencia.

Al mismo tiempo, Aitor Fernández se desplazó hasta tierras catalanas para disputar el exigente 100x100 Triatlón El Vendrell, en distancia Half. Su actuación fue brillante, logrando una destacada decimosexta posición con un tiempo de 04:34:11, registro que confirma su buen estado de forma y la capacidad del equipo para competir también en pruebas de mayor fondo.

El JAZ Eibar Triatloi Taldea sigue acumulando buenos resultados en un calendario cargado, con el objetivo de cerrar el año con el mismo empuje que ha mostrado desde sus primeras competiciones del 2025.