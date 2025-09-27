Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Idoia Uruñuela e Iñigo Márquez en el duatlón de Zarautz. JAZ EIBAR TT

Buenos resultados para los triatletas del JAZ Eibar TT

M. R.

Eibar.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19

La temporada avanza y el JAZ Eibar Triatloi Taldea mantiene su actividad sin descanso. Los triatletas eibarreses volvieron a estar presentes en diferentes escenarios el pasado fin de semana.

Por un lado, Idoia Uruñuela e Iñigo Márquez participaron en el Duatlón Mixto de Zarautz, una cita que reunió a numerosos deportistas en un ambiente competitivo y festivo. Ambos completaron la prueba con mucho esfuerzo en una modalidad que exige una gran compenetración y resistencia.

Al mismo tiempo, Aitor Fernández se desplazó hasta tierras catalanas para disputar el exigente 100x100 Triatlón El Vendrell, en distancia Half. Su actuación fue brillante, logrando una destacada decimosexta posición con un tiempo de 04:34:11, registro que confirma su buen estado de forma y la capacidad del equipo para competir también en pruebas de mayor fondo.

El JAZ Eibar Triatloi Taldea sigue acumulando buenos resultados en un calendario cargado, con el objetivo de cerrar el año con el mismo empuje que ha mostrado desde sus primeras competiciones del 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Buenos resultados para los triatletas del JAZ Eibar TT

Buenos resultados para los triatletas del JAZ Eibar TT