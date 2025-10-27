Una buena coordinación contra los robos y hurtos

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, responsable de la seguridad pública en los municipios, elaboró hace meses un plan de acción específico para Eibar, destinado a reducir los robos en espacios cerrados. Dicho plan, ejecutado por la Ertzaintza en coordinación con la Policía Municipal, ha mostrado buenos resultados, pero desde el consistorio se insiste en que la situación actual requiere un paso más allá. «Nos preocupa enormemente la seguridad en las calles de Eibar. Es una de nuestras principales prioridades», ha recalcado el alcalde. «Y por ello trabajamos a diario con las competencias y recursos que tenemos desde el Ayuntamiento, pero si los hechos así nos obligan, seguiremos solicitando al Gobierno Vasco todas las medidas y recursos que sean necesarios para garantizar una mayor seguridad entre la ciudadanía eibarresa». La misiva al consejero Bingen Zupiria servirá como petición formal, respaldada por los datos recientes y los testimonios de los servicios de emergencia municipales. Desde el equipo de gobierno local se espera que la solicitud sea atendida con urgencia, especialmente de cara a los meses de otoño e invierno, donde el horario nocturno se amplían las intervenciones.