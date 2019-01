Buen partido del Somos Eibar ante el líder Anaitasuna, pese a caer 36-27 El Somos Eibar dejó buenas sensaciones en la pista del líder Anaitasuna a quien hizo trabajar mucho para doblegarle. / MORQUECHO Destacado trabajo de Mikel Zuloaga, Ander de Diego y Eneko Garetxana ante un rival que concede pocas oportunidades EL DIARIO VASCO EIBAR. Martes, 29 enero 2019, 00:33

El Somos Eibar Eskubaloia perdió en la cancha del Anaitasuna de Pamplona, esta derrota entraba dentro de lo previsible, la empresa de sorprender en la capital navarra se presentaba realmente complicada. El resultado 36-27 no refleja lo visto en la catedral del balonmano navarro. El Somos comenzó muy bien, los pamploneses, que son líderes, no solo no podían, sino que sufrían para poner distancia. Empates y alternativas en el marcador hasta el minuto 20. Al descanso un más que digno 17-13 en contra del equipo de Fernando Fernández.

La segunda parte fue otra historia. Los fallos de pases en primera línea y la desastrosa actuación arbitral de la pareja alicantina hicieron poner tierra de por medio al Anaitasuna que apretó a la contra para acabar con el contundente resultado final. Hay que poner pocas objeciones al gran trabajo de los pivotes armeros Mikel Zuloaga y Ander de Diego, con 6 y 5 goles respectivamente y 5 penaltis provocados, y los otros 6 goles de Eneko Garetxana, que desde la primera línea se encargó de surtirles de balones y de finalizar grandes lanzamientos desde el lateral derecho. El Somos, pese a perder, dejó buenas sensaciones y fue un digno rival ante un líder que tuvo que ponerse el mono de trabajo.

Derrota del sénior femenino

El sénior femenino perdió en su visita al Egia. Las donostiarras, agresivas en defensa, sólo dieron opción en la primera parte a las de Itoiz. La segunda parte, a pesar de no bajar la guardia, fue un intercambio de goles que acabó con la victoria visitante por 19-28. Amaia San Martín intentó liderar a un equipo al que las bajas le están pasando factura.

Victoria del Haritza

Suma y sigue el Haritza Eibar en su aspiración de meterse en el play off de ascenso a Liga Vasca. Desequilibrante el cuadro armero desde el principio con Ander Anabitarte convirtiendo todo y Jorge Martínez en portería, que, con la ayuda de la defensa, le está dando tan buenos resultados al equipo, pusieron la suficiente distancia en el marcador para no pasar ningún apuro, con total control. Cierto es que los de Andoni Pérez y Josu Currás están haciendo un balonmano bonito, fluido, muy dinámico. La segunda parte fue un monólogo eibarrés. Txirbel respondiendo en portería y de nuevo la contundente defensa, dieron la victoria por 26-16 ante el Aritzbatalde de Zarautz.

Cantera

Debutaba el Tekniker Eibar cadete masculino en el play off por el Campeonato de Euskadi y lo hizo con victoria frente al Indupime Basauri por 30-28. Resultado corto por lo visto en la cancha, ya que se fallaron muchas oportunidades. Derrota del cadete Arregi Eibar 23-34 frente al Bergara y victoria del cadete femenino Komat Eibar en su visita a Vitoria por 7-25. Victoria de las infantiles Bengoa Eibar a su visita en Errenteria por 4-21 y derrotas del Ametsa Eibar frente a Pulpo por 10-16 y el Urkotronik Eibar por 18-26 ante el Elgoibar.