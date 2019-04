Los Brodas Bros rinden homenaje a la música negra en el Teatro Coliseo Bailarines, músicos y cantantes se unen en un gran espectáculo tributo a James Brown que se podrá ver en el Coliseo. Se trata de un espectáculo «altamente participativo» con seis bailarines, seis músicos y dos cantantes A.E. EIBAR. Sábado, 6 abril 2019, 00:12

'James Brown Tribute' es el nombre del nuevo proyecto que los Brodas Bros presentan hoy en el Teatro Coliseo, a las 20.30 horas, junto a la banda especializada en música negra Nación Funk All Stars. El espectáculo, que busca recuperar los vínculos entre el hip hop y la música funk, repasa los grandes éxitos del padrino del soul, fallecido en diciembre de 2006, y ofrece la oportunidad al público de ser partícipe de la actuación.

De ahí que se ofrezca un concierto homenaje a la música negra, una fiesta animada por las danzas espectaculares de Brodas Bros y conducida por la banda Nación Funk All Stars capitaneada por Lalo López (Fundación Toni Manero).

Grupo Actúan en el Teatro Coliseo, hoy, a las 20.30 horas, los grupos Brodas Bros y Nación Funk All Stars, en un concierto homenaje a la música negra. Participantes 6 bailarines, 6 músicos y 2 cantantes. Entradas 20 euros (14 euros 'Coliseoaren laguna'.

Desde sus inicios, los Brodas Bros habían bailado con las canciones de James Brown, pero nunca habían llevado su música al escenario. «El objetivo del espectáculo es tratar de tender puentes con la escena del funk y del hip hop, recuperar las raíces de ese vínculo», señalaba Lluc Fruitós. El montaje incluye algunos de los números más célebres de Brown ('Sex Machine', 'Think', 'Cold sweat', 'Hot pants', 'Say it loud'...) recreados por los Nación Funk All Stars.

Así, se podrá ver en escena a seis bailarines, seis músicos y dos cantantes que llevarán al Coliseo la energía del hip hop que nació gracias a las fiestas Block Party que empezaron a organizar DJ's de Nueva York cómo Cool Herc, Africa Bambata o Grandmaster Flaix. Después de hacer 'Pere i el llop' con música clásica, 'Vibra' con percusión, 'Br2' con electrónica... Brodas Bros vuelven a los orígenes del funk de los 80: James Brown, Aretha Franklin, Kool & The Gang y muchos más.

Los promotores lo presentan como un «espectáculo altamente participativo, un concierto donde los espectadores son libres de levantarse, bailar y cantar cuándo les apetezca. Llevamos dos años con este espectáculo y hemos estado en América Latina y en China. En el País Vasco hicimos una colaboración con el grupo Kikadantza, con lo que estamos muy orgullosos de volver», decía Fruitós que invitaba a los eibarreses a tomar parte en este espectáculo «pensado para que el público participe, queremos que la gente sude un poco».