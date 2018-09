EH Bildu valora «negativamente» el servicio de autobuses en las fiestas de Arrate A.E. EIBAR. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:36

EH Bildu ha valorado negativamente «el servicio de autobuses» durante fiestas de Arrate y solicita la mejora integral del servicio, junto al estudio de una posible gratuidad. «El PSE ha organizado el servicio a salto de mata. Corrieron rápido a los medios para declarar que se harían mejoras en el servicio, pero solamente se sumó oficialmente un servicio más para bajar de Arrate. También han realizado un intento de gratuidad, pero esto no es lo más importante», subraya EH Bildu que exige que se proriorice el transporte y la seguridad de toda persona que sube a Arrate a disfrutar de las fiestas. Para EH Bildu, «que la gente se quede tirada en Arrate es totalmente denunciable. Y la responsabilidad es del Ayuntamiento, más aún cuando recomiendan no usar el coche y utilizar el transporte público». También recuerdan que «la programación de las fiestas de Arrate no está realizada exclusivamente por el Ayuntamiento. Muchas actividades son organizadas por agentes de la localidad voluntariamente y el PSE ya debería ser conocedor de ello. Existe una programación popular muy exitosa en fiestas que, a estas alturas, el PSE debería tomar ya en consideración. Pero es por todos conocido que a los socialistas no le gustan las alternativas que escapan de sus parámetros y que prefiere mirar hacia otro lado», subraya la coalición, en una nota.

En cuando a las incidencias ocurridas, EH Bildu expone que «este año, en la víspera, se programaron varios conciertos exitosos que convocaron a miles de personas en la campa de Arrate. Sin embargo, no había servicio de bus suficiente para poder dar respuesta a toda la gente. Ni a la hora de subir, ni mucho menos, para bajar. Colas kilométricas, jóvenes sin poder bajar de Arrate... y lo más lamentable, mucha gente tuvo que bajar andando de madrugada, con el riesgo para su propia seguridad que conlleva. Todo esto es intolerable». En cuanto a la verbena del día de Arrate, «últimamente termina más tarde que el último autobús para bajar por la tarde. Este año, el último autobús para bajar por la tarde era a las 21.00 y como es habitual, la verbena programada por el Ayuntamiento finalizó mucho más tarde. Y hasta la 1.00 de la mañana no había servicio alguno. Y, el servicio de subida de bus tuvo colas de entre una y dos horas».