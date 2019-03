EH Bildu acusa al PSE de «mentir» sobre el Plan General A.E. Sábado, 2 marzo 2019, 00:39

EH Bildu mantiene que el PSE «miente» sobre el Plan General, tras reclamar la renovación urgente de este documento, así como del Plan de Accesibilidad. Para EH Bildu «mienten descaradamente», y así lo denunciaron durante el último pleno. Para la coalición abertzale «hace tiempo que es necesaria la renovación del Plan y así lo llevamos solicitando durante todo este tiempo, mostrando el PSE siempre una respuesta afirmativa porque desde que se redactó el anterior Plan General, la situación ha cambiado mucho». Por eso creen «indispensable» que el nuevo Plan General esté totalmente alineado con el Plan Estratégico de la ciudad. «Según el Plan Estratégico, ya es hora de dejar de construir sin ningún rumbo y comiendo terreno al monte y apostar firmemente por la regeneración y la rehabilitación».

No obstante, EH Bildu muestra su sorpresa porque «el equipo de gobierno socialista firmó el contrato con la empresa redactora el pasado 5 de diciembre de 2017. Pero nuestra sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que la empresa se comprometía a entregar el documento definitivo en 12 semanas, para finales de febrero de 2018». Según ha podido saber la formación «preguntando en la Comisión de Urbanismo, el PSOE tiene entre manos un borrador del diagnóstico del Plan General desde mayo de 2018. ¿Por qué confiesan ahora, después de 10 meses, que tienen un borrador? ¿Acaso miente el PSE porque lo recogido en el diagnóstico no es de su agrado y no quiere compartirlo con el resto de grupos? ¿Por qué no ha exigido el PSE a la empresa el cumplimiento estricto de los plazos acordados? ¿O no será que al PSOE le interesa alargar al máximo el proceso de renovación del Plan General?», señalan desde EH Bildu.

Mil viviendas vacías

En opinión de la coalición abertzale, «el Plan General de 2008, que permite la construcción sin medida de viviendas, está completamente obsoleto. La única vía para poder proteger Eibar y sus alrededores, es comenzar con la renovación urgente de este plan. Mientras tanto, se están dando movimientos de empresas constructoras para intentar construir un montón de promociones de vivienda nueva. Promociones que dejarían a los eibarreses sin zonas de ocio y esparcimiento, sin pulmones verdes. En esta ciudad donde coleccionamos más de 1.000 viviendas vacías, corremos el riesgo de que se construyan cientos de ellas nuevas más si el PSE sigue sin tomar la decisión de renovar el Plan General urgentemente».

Igualmente, en cuanto al Plan de Accesibilidad, «también nos han dicho que andan en ello. Pero, lamentablemente, también nos mienten descaradamente. El último plan data de 2007 y de momento, no se ha actualizado. Parece ser que durante este 2019 se subcontratará una empresa para su redacción. ¿A dónde han estado mirando todos estos años?», señalan desde este grupo.