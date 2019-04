«Ya está bien de manipular la verdad sobre Errebal» Martes, 2 abril 2019, 00:10

En el acto de presentación de la plancha electoral hubo también un apartado para Errebal. «No nos escondemos. Cuando hay que dar la cara, se da, pero con la verdad. Algunos quieren hacer ver que la obra está parada porque sí. Pues no. Las obras las paralizamos por responsabilidad, por defender los intereses de la ciudad y de nuestra ciudadanía, porque las exigencias de la empresa eran inasumibles legal y moralmente», explicó De los Toyos.

En esta dirección subrayó que «por encima de intereses carroñeros de otros pondremos luz y taquígrafos, y explicaremos todo lo que haya que explicar. Porque ya está bien de manipular la verdad, de utilizar Errebal de manera tan despreciable».

Por ello, refiriéndose a la plataforma de Errebal dijo que «son los mismos que, hace unos años, quisieron judicializar el proyecto y a los que no un juez, sino dos, no una vez, sino cuatro, les dijo que no, que se estaba actuando con responsabilidad, con transparencia, pero, sobre todo, con honradez».