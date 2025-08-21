La Biblioteca Juan San Martín y el Servicio de Euskera regresan tras el parón estival

Con el final del verano, Eibar recupera la normalidad en sus principales servicios municipales. A partir del lunes 25 de agosto, la Biblioteca Municipal ... Juan San Martín abrirá sus puertas de 9.00 a 13.30 horas, tras varias semanas en las que solo estuvo disponible la sala de estudio.

Durante el periodo comprendido entre el 11 y el 22 de agosto, únicamente se habilitó este espacio en horario matinal (9.00-13.30). Con la reapertura, el servicio de préstamo y el resto de actividades habituales de la biblioteca volverán a estar disponibles.

Además de su papel como centro de lectura y estudio, la biblioteca se ha consolidado con los años como un espacio cultural de referencia en la ciudad. Con el inicio del curso escolar, volverá a ser utilizada de manera constante por estudiantes y lectores a lo largo del año.

Otro servicio que retoma su actividad es el de Euskera municipal, que permaneció cerrado entre el 4 y el 22 de agosto dentro de la planificación vacacional. Desde el lunes, la ciudadanía podrá dirigirse de nuevo a este departamento para cualquier cuestión relacionada con la normalización lingüística en el municipio, ya sea en el ámbito familiar, educativo, deportivo o en los medios de comunicación locales.

El Ayuntamiento recuerda que, tras las vacaciones, los principales servicios públicos dejan atrás el horario de verano y recuperan su funcionamiento habitual, para atender las necesidades de la población en el día a día.