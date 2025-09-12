Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

La biblioteca infantil abre la prematrícula del club de lectura familiar

A. E.

EIBAR.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

La biblioteca infantil abre la prematrícula del club de lectura familiar Liburuen poltsa. La iniciativa busca fomentar la afición por los libros en la infancia a través de juegos, dinámicas y actividades compartidas en familia y en euskera. El programa está dirigido a dos grupos de edad: por un lado, alumnos de educación Infantil de 4 y 5 años; y por otro, niños y niñas de primero y segundo curso de Primaria. La dinamizadora será Saroa Bikandi, que coordinará las sesiones en la biblioteca infantil un lunes al mes. Según el número de participantes, los horarios se distribuirán entre 18.00 a 19.00 y de 19.00 a 20.00 horas.

La prematrícula estará abierta hasta el día 19, a través de un formulario habilitado por la biblioteca. En caso de que se inscriban más de doce menores, se realizará un sorteo para la adjudicación de plazas, mientras que para poder conformar un grupo será necesario un mínimo de seis participantes. La organización recuerda que la asistencia será obligatoria una vez formalizada la inscripción, y que las ausencias deberán notificarse con antelación.

