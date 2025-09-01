La bertso afaria de Arrate cuenta con un cartel de lujo

A. ECHALUCE Eibar. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Ya están a la venta las entradas para la 32ª edición del Arrateko Bertso Afaria, una de las citas culturales más esperadas en Eibar, que se celebrará el próximo 7 de septiembre en el Tiro Pichón. El evento reunirá a figuras de primer nivel como Maialen Lujanbio, Iker Zubeldia, Maider Arregi y Andoni Egaña, con Jon Mikel Mujika como conductor del acto.

La bertso afaria de Arrate se ha consolidado como un encuentro imprescindible para los amantes del bertsolarismo, capaz de llenar año tras año todas sus plazas. Por ello, los organizadores recomendaron adquirir las entradas con antelación, ya que el aforo es limitado y existe riesgo de agotamiento.

Mucho más que una cena

Los socios de la asociación cultural ...eta kitto! Euskara Elkartea disfrutaron de un período de prioridad hasta el 23 de julio, pudiendo adquirir sus entradas a un precio reducido de 38 euros en la sede de la entidad, en la calle Urkizu 11. A partir del 24 de julio, las entradas han seguido disponibles para el público general en los puntos habituales , Kultu, Guridi y Tiro Pichón, al precio de 40 euros.

El ambiente festivo y la magia del bertso convierten a esta cita en una experiencia cultural única, donde se combinan gastronomía y arte oral en euskera. El evento especial reúne cada año a bertsozales y aficionados a la cultura alrededor de una mesa compartida, disfrutando de una cena abundante y de un espectáculo cargado de humor, ingenio y complicidad con el público.

Los organizadores destacan que este evento «no es solo una cena con bertsolaris, sino una auténtica fiesta de la cultura vasca, de la convivencia y de la palabra improvisada, que se convierte en uno de los momentos más entrañables e irrepetibles del calendario anual».

Al día siguiente, lunes, llegará la celebración del día de Arrate, con un variado programa.