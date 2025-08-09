Beberapid se convierte en nuevo proveedor oficial de la Sociedad Deportiva Eibar

PABLO URANGA EIBAR. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08 Comenta Compartir

El equipo armero ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con Beberapid, empresa líder en la gestión de barras y servicios de hostelería, se incorporará como Proveedor Oficial del club durante las dos próximas temporadas. Esta colaboración permitirá reforzar la oferta gastronómica y de bebidas en el Estadio de Ipurua y en la nueva Ciudad Deportiva de Areitio, junto también a modernizar y agilizar la atención a los aficionados.

Innovación en el servicio

Como parte de este acuerdo, Beberapid gestionará un total de ocho puntos de venta en Ipurua, además de la barra principal en la grada del centro de entrenamiento de Areitio. El proyecto contempla una reforma de los espacios de hostelería, con el objetivo de que los hinchas disfruten de una experiencia más cómoda, rápida y versátil los múltiples días de partido.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la implantación de un servicio de venta móvil, que permitirá a los aficionados recibir determinados productos directamente en su asiento durante los encuentros. De esta forma, se reducirá el tiempo de espera y se fomentará una experiencia más fluida y placentera para todos los asistentes.

Esta iniciativa representa un claro avance tecnológico dentro de la gestión del club, ya que integra la comodidad del usuario final con una operativa eficiente y moderna. La venta móvil no solo facilita el acceso a bebidas y comidas sin tener que desplazarse, sino que también contribuye a mejorar la seguridad en el estadio al evitar aglomeraciones en las barras.

Beberapid, con más de 25 años de trayectoria, es una de las compañías de referencia en el sector del food & beverage en grandes eventos. Habiendo trabajado en numerosos estadios y recintos deportivos de primer nivel en España, uniéndose ahora a la entidad armera.