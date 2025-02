Baroja Collet irrumpe con una nueva iconografía escultórica

Alberto Echaluce Orozco Eibar Lunes, 17 de febrero 2025, 20:51 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

El escultor eibarrés Juan Luis Baroja Collet, afincado en Deba ,expone en la sala tTok de Ustaritz, en el PaísVasco francés, una colección de nueva obra con diverso material. Una escultura de acero inoxidable, bronces originales, collages y grabados calcográficos componen la muestra en la que una parte importante es la materialidad física de la obra, que realiza con una práctica artística relacionada con el rigor y la experiencia, en la que el carácter artesanal guía su proceso totalmente manual.

Según comunica Baroja Collet «se trata de los rastros o huellas, como pistas o indicios de algo de lo que está por llegar, es aquello que evoca o recuerda otra cosa sin serla, aquello que remite a algo distinto de sí».

Su obra conforma una extraña semiología primaria en la que el artista se esfuerza en transmitir la idea de que son signos que no remiten a nada concreto fuera de sí mismo: su significado no consiste sino en su potencia de ser significativos. Son huellas o rastros de algo que no existe. desarrollar una iconografía propia que sea capaz de navegar por diferentes técnicas sin perder su propia personalidad.

Sus experiencias de trabajo en el taller son las que le han proporcionado sorpresas inesperadas que han servido para estimular su propuesta.

Baroja Collet abrió hace seis años en la sala Arostegi, de Bergara, la exposición 'Iragate- En Tránsito', con una obra en la «se siente la influencia marcada» por el cierre del Centro de Enseñanzas Artesanales de Deba. En su ánimo, era imposible pasar por alto las duras vicisitudes del punto final a un centro que fue un impulso vital y creador. «Reconozco que cosas de este tipo te marcan y en tu obra aparecen reflejadas», señalaba. Baroja lamentó y denunció el cierre de la Escuela de Arte de Deba, que impulsó Jorge Oteiza, pero después buscó un nuevo futuro perseverando en el arte después de haber formado a cientos de alumnos, artistas y profesionales .

Desde 1983 fue profesor de Grabado Calcográfico en el centro debarra, aunque ha compatibilizado sus trabajos con el taller de grabado y edición Itzal en Soraluze que fundó en 1977. También prosiguió impartiendo sus enseñanzas en Deba, en un taller contiguo a la escuela cerrada, mientras que las esculturas de mayor formato quedaron alojadas en Soraluze. Fue también profesor de la Escuela de Grabado y Damasquinado que se abrió hace dos años en Armeria Eskola, así como alumno de la Escuela de Damasquinado con Lucas Alberdi.

En 2003 realizó su primera exposición individual, 'Kezkak', en el Palacio Aranburu de Tolosa; en el 2004 'Itazletik', en el Claustro de Deba; en 2006 'Gaueko zurrumurruak', en Donostia; en el 2009 'Piztiarioa' en el Palacio Sanz Enea de Zarautz,en Portalea o en el Koldo Mitxelena, o en Biarritz.

El pasado año expuso en Donostia mucho tiempo después de que ya lo hiciera en la galería Arteko en 2006. El título de su obra era 'Perdidos en el camino' y hablaba simbólicamente de lo que no podremos ver, porque hace referencia a las ideas, obras, proyectos y más cosas que se pierden en el transcurso de nuestro camino. La exposición fue concebida pensando en el espacio que proporciona la propia galería y se presentan esculturas grandes, bronces originales...