Bar Marem y Xania Taberna mantienen el pulso en la Liga de Fútbol Aficionado Bergara Pneumatikoak se estrena con una goleada, y Malape Taberna sigue firme en su defensa del título

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

La segunda jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar volvió a ofrecer espectáculo en Unbe, con partidos llenos de emoción y goles que empiezan a perfilar la lucha por las primeras posiciones. Bar Marem y Xania Taberna lograron sendas victorias que les permiten mantenerse en lo más alto de la clasificación junto al vigente campeón, Malape Taberna, mientras que el Bergara Pneumatikoak estrenó su casillero con una contundente goleada.

El duelo más vibrante del fin de semana enfrentó a Garajes García y Bar Marem. Fue un choque con alternativas constantes en el marcador, que finalmente cayó del lado visitante por 3-4. Rodrigo, con un doblete, volvió a ser decisivo para Bar Marem, acompañado por los tantos de Roberto e Ibrahima. Pese al empuje de Garajes García, que marcó a través de Sergio, Aitor y Ander, los locales se quedaron sin premio.

También sufrió para ganar Xania Taberna contra Adahi Etxegi. Los de Xania lograron imponerse por 2-3 en un encuentro muy disputado. Aitor, Beñat y Mikel fueron los goleadores visitantes, mientras que Norden e Iñigo recortaron distancias para un Adahi que plantó cara, pero no consiguió estrenar su casillero de puntos.

El actual campeón, Malape Taberna, continúa mostrando la solidez que le llevó a conquistar la pasada edición de la liga. Su victoria por 0-3 ante Limpiezas Rueda confirmó el buen momento del equipo, que resolvió con un doblete de Arriola y un tanto de Daniel. Los de Rueda, pese a intentarlo, siguen sin sumar.

El otro gran protagonista del fin de semana fue Bergara Pneumatikoak, que se estrenó en el campeonato con un contundente 5-0 frente a Kalaka Buenos Aires. Pedro, autor de dos goles, lideró la ofensiva, acompañado por las dianas de Markel, Oier y Mikel. Una victoria que refuerza la moral del equipo y le sitúa en la zona media de la tabla.

Tras esta segunda jornada, Bar Marem, Xania Taberna y Malape Taberna comparten el liderato con pleno de seis puntos. Por detrás aparecen Garajes García y Bergara Pneumatikoak, ambos con tres puntos, mientras que Adahi Etxegi, Limpiezas Rueda, Kalaka Buenos Aires y Baserri continúan sin puntuar.

La tercera jornada del campeonato volverá a disputarse en Unbe el próximo fin de semana. El sábado se medirán Malape Taberna y Kalaka Buenos Aires a las 09.00 horas, mientras que a las 10.30 Adahi Etxegi buscará sus primeros puntos frente a Baserri. El domingo abrirá la jornada el enfrentamiento entre Limpiezas Rueda y Bar Marem a las nueve, para dar paso después al interesante choque entre Garajes García y Bergara Pneumatikoak. En esta ocasión, el equipo que descansará será Xania Taberna.

El campeonato no ha hecho más que empezar, pero la igualdad y los goles de estas primeras jornadas auguran un curso lleno de emoción y rivalidad en la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar.