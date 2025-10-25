La Banda de Música reabre la temporada del Coliseo con un concierto dirigido por Andoni Vázquez

A. E. EIBAR. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:14 Comenta Compartir

La Banda de Música de Eibar reabre la temporada del Coliseo, hoy domingo, con un viaje sonoro entre el pasodoble, la zarzuela, la canción vasca y el jazz. La cita, a las 12.30 horas, marca el regreso del teatro a la actividad estable tras varias actuaciones al aire libre durante los meses pasados, y lo hace de la mano de una formación que vuelve a situar al público en el centro con un programa tan popular como cuidado. Bajo la batuta de Andoni Vázquez, que vuelve al frente del conjunto, el repertorio teje puentes entre tradición y contemporaneidad con una selección que combina el pulso festivo de los pasodobles, el lirismo de la zarzuela, el color local de los temas vascos y dos guiños internacionales que ampliarán el mapa emocional del concierto: una lectura de 'Granada', de Agustín Lara, presentada en un arreglo de sello japonés que subraya la línea melódica con nuevas texturas, y un mosaico dedicado al francés Charles Aznavour, firmado por R. Kernen, que repasa algunos de los hitos del chansonnier con espíritu de jazz.

La apertura corre a cargo de 'La Calasera', de Francisco Alonso, pasodoble con aroma de plaza mayor que despliega brillo de metales y ritmo de desfile para situar al auditorio en clave festiva; le toma el relevo 'La canción del olvido', de José Serrano, donde la Banda explora el carácter lírico de la zarzuela con una paleta dinámica que va del susurro de las maderas al gesto expansivo de la cuerda grave; el arco central lo ocupa 'Basque Rhapsody', de M. Shelton, una partitura que reinterpreta motivos de la tradición vasca con giros armónicos de aire cinematográfico, sumando percusiones puntuales. El último tema es 'The Best of Charles Aznavour', de R. Kernen, que propone un recorrido compacto por canciones icónicas del autor francés, con la Banda desplegando un fraseo elegante y un rítmica flexible que deja espacio a los solistas. Para el Coliseo, el concierto supone la recuperación de la música dominical para un público muy fiel.