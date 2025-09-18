La Banda de Música ofrecerá un concierto en la calle Toribio Etxebarria

A. E. Eibar. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Eibar vivirá esta tarde una cita musical muy especial con la actuación de la Banda de Música Cielito. El conjunto ofrecerá un concierto al aire libre en la calle Toribio Etxebarria a partir de las 20.00 horas, acercando su repertorio a vecinos y visitantes en un ambiente cercano y festivo.

La agrupación ha preparado para la ocasión un programa marcado por la frescura y la modernidad, con arreglos de grandes éxitos del pop y el rock internacional, así como de la música vasca contemporánea. Entre las piezas figuran 'Ilargia', de Ken Zazpi, con arreglo de Juanma Saez; 'Firework', de Katy Perry, también adaptada por Saez; 'Wind of Change' de Scorpions, en arreglo de Dennis Marlev; 'Sarri Sarri', de Kortatu, nuevamente con arreglo de Saez; 'Highway to Hell', de AC/DC, igualmente en versión de Saez; y un dinámico popurrí bajo el título 'The Best of Village People', arreglado por Lorenzo Bocci.

El concierto abre un calendario de actuaciones que se extenderá hasta diciembre, con nuevas oportunidades para disfrutar de la música de la Banda 'Cielito'. La siguiente cita será el 5 de octubre al mediodía, de nuevo en la calle Toribio Etxebarria y también al aire libre, con un repertorio igualmente pensado para conectar con un público diverso. El ciclo continuará en el Coliseo, sede habitual de la Banda, donde está prevista una actuación el 26 de octubre al mediodía.

Sin embargo, será en noviembre cuando llegue uno de los momentos más esperados: la tradicional Serenata de Santa Cecilia, que se celebrará en la medianoche del día 22.