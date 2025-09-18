Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

La Banda de Música ofrecerá un concierto en la calle Toribio Etxebarria

A. E.

Eibar.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

Eibar vivirá esta tarde una cita musical muy especial con la actuación de la Banda de Música Cielito. El conjunto ofrecerá un concierto al aire libre en la calle Toribio Etxebarria a partir de las 20.00 horas, acercando su repertorio a vecinos y visitantes en un ambiente cercano y festivo.

La agrupación ha preparado para la ocasión un programa marcado por la frescura y la modernidad, con arreglos de grandes éxitos del pop y el rock internacional, así como de la música vasca contemporánea. Entre las piezas figuran 'Ilargia', de Ken Zazpi, con arreglo de Juanma Saez; 'Firework', de Katy Perry, también adaptada por Saez; 'Wind of Change' de Scorpions, en arreglo de Dennis Marlev; 'Sarri Sarri', de Kortatu, nuevamente con arreglo de Saez; 'Highway to Hell', de AC/DC, igualmente en versión de Saez; y un dinámico popurrí bajo el título 'The Best of Village People', arreglado por Lorenzo Bocci.

El concierto abre un calendario de actuaciones que se extenderá hasta diciembre, con nuevas oportunidades para disfrutar de la música de la Banda 'Cielito'. La siguiente cita será el 5 de octubre al mediodía, de nuevo en la calle Toribio Etxebarria y también al aire libre, con un repertorio igualmente pensado para conectar con un público diverso. El ciclo continuará en el Coliseo, sede habitual de la Banda, donde está prevista una actuación el 26 de octubre al mediodía.

Sin embargo, será en noviembre cuando llegue uno de los momentos más esperados: la tradicional Serenata de Santa Cecilia, que se celebrará en la medianoche del día 22.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Banda de Música ofrecerá un concierto en la calle Toribio Etxebarria