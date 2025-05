La Banda de Música ofrece un concierto con música de pop y rock

A. E. EIBAR. Viernes, 16 de mayo 2025, 20:13 Comenta Compartir

La Banda de Música de Eibar ha dado a conocer el repertorio de temas que interpreta en el concierto de mañana domingo, a las 12.30 en la calle Toribio Etxebarria. Primeramente tocarán: Eagles Medley (arr Tohru Kanayama); Elton John in concert (arr Don Camphell), U2 On Stage (arr. Wolganag Wössner), The PhilCollins Colection (arr. Peter Kleine) y West Side Story (arr. Naohiro Iwai). Tras el parón de Semana Santa y el puente del 1 de mayo, la Banda de Música de Eibar retoma su actividad y dará comienzo a su temporada de conciertos en la calle este domingo, a las 12.30 horas, en la calle Toribio Etxebarria (frente al bar Antxon).

En caso de lluvia, se trasladará a los soportales del ayuntamiento, aunque por el momento no se prevén precipitaciones. Bajo la dirección de Andoni Vázquez, la Banda promete aportar en esta ocasión ritmos más animados y frescos. Según ha adelantado su director, el repertorio incluirá versiones de conocidos grupos de pop-rock, ofreciendo un concierto dinámico y accesible para todo tipo de público. Con este recital, la Banda de Música de Eibar recupera la cercanía de la música en vivo en las calles, manteniendo su compromiso de acercar la cultura musical a la ciudadanía y dinamizar la vida social del municipio.