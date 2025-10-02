Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

La Banda de Música Cielito despide la temporada con un repertorio ecléctico en Toribio Etxebarria

A. ECHALUCE

EiBAR.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

La Banda de Música de Eibar, Cielito, pondrá punto final a su temporada de actuaciones al aire libre con un concierto especial que se celebrará esta tarde, a las 19.00 horas en la calle Toribio Etxebarria. Bajo la dirección de Bixen Ibarrondo, la formación ofrecerá un programa variado y atractivo que refleja su versatilidad interpretativa y su vocación de acercar la música a públicos de todas las edades.

El recital comenzará con 'Queen's Park Melody', del compositor holandés Jacob de Haan. Se trata de una pieza original para banda sinfónica, caracterizada por su frescura melódica y su construcción pensada para resaltar las distintas secciones de viento y percusión. A continuación, sonará 'El Tambor de Granaderos', una de las zarzuelas más populares de Ruperto Chapí.

El programa continuará con una suite basada en la banda sonora de 'Aladdin', arreglada para banda por Paul Jennings. La segunda parte del recital estará marcada por los homenajes a figuras emblemáticas de la canción popular. En primer lugar, 'A Tribute to Edith Piaf', un arreglo que reúne algunos de los grandes éxitos de la cantante francesa, como por ejemplo, 'La Vie en Rose',

También habrá espacio para la música pop española e internacional de las décadas recientes. Se interpretarán arreglos de canciones de Mecano, grupo clave del pop. El repertorio se completa con un guiño a la movida madrileña a través de los temas de Alaska, otra de las figuras icónicas de esa época. Piezas como 'Ni tú ni nadie' o '¿A quién le importa?'

