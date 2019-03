El Banco de Pruebas inicia una huelga por el despido de dos de sus trabajadores Concentración de trabajadores del Banco de Pruebas. A. E. EIBAR. Sábado, 23 marzo 2019, 00:11

La plantilla de trabajadores del Banco Oficial de Pruebas de Arma BOPE ha iniciado una huelga indefinida a causa del despido de dos trabajadores.

Según el sindicato ELA, «el pasado viernes día 15 de marzo, después de comunicar a la dirección que se iba a dar inicio al procedimiento de elegir un delegado sindical, nos indicaron que quedaba despedido uno de los candidatos a las elecciones, junto a una administrativa». Por este motivo, 7 componentes de los 8 de la plantilla han iniciado esta huelga «por la vulneración de la libertad sindical, sin ninguna causa productiva ni económica».

El jueves fue el primer día de huelga, solicitando la readmisión de los dos empleados despedidos. «Hasta no conseguir el objetivo no finalizará la misma», comentaban desde ELA, quienes apuntan que «en los dos despidos no existe causa productiva o económica, aunque desde hace un tiempo había una serie de conflictos internos. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el despido de los dos trabajadores», indicaron fuentes de ELA. A raíz de ello, los trabajadores han puesto en marcha una serie de concentraciones.

Organismo oficial

El Banco Oficial de Pruebas de Eibar (BOPE) es un organismo oficial que se encarga de procesar las armas de fuego para expedir diferentes certificados de sus características. Desde 1927 todas las armas españolas deben pasar por esta infraestructura. El capital gestor corresponde al Ministerio de Defensa, a la Asociación Armera, y fueron tres empresas (Dikar, Ardesa y Benetta) quienes aportaron capital para su desarrollo en el polígono industrial de Azitain.