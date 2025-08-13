Azitain, preparado para sus fiestas

Azitain se prepara para una de sus citas más especiales del año. Mañana, 15 de agosto, las calles y plazas del barrio se llenarán ... de actividades que combinan tradición, convivencia y diversión para todas las edades. Desde primera hora de la mañana, el ambiente festivo se hará notar, con propuestas tanto para el público infantil como para quienes quieran disfrutar de la cultura popular.

La programación arrancará a las 10.30 con la misa mayor. Poco después, el parque se convertirá en un gran espacio lúdico con juegos infantiles, carrera de sacos y otras dinámicas pensadas para fomentar la participación.

Viernes. Las fiestas de Azitain comenzarán a las 10 30 con la misa mayor, seguida de juegos infantiles y carrera de sacos en el parque. A las 12:00 se celebrará la exhibición de 'herri kirolak' con aizkolaris y trontzalaris, incluyendo a las jóvenes promesas Biurri y Zelai. Durante toda la mañana, Bultzola y Narbaiza pondrán música en directo mientras un puesto de pinchos y productos variados ofrecerá un hamaiketako para reponer fuerzas y disfrutar del ambiente festivo.

A las 12.00 llegará uno de los momentos más esperados: la exhibicón de herri kirolak que reunirá a aizkolaris y trontzalaris. Entre ellos, destacará la presencia de dos jóvenes promesas, Biurri y Zelai.

La mañana estará cargada de oportunidades para convivir y compartir, tanto entre vecinos como con quienes se acerquen desde otros puntos. El programa está diseñado para que cada persona encuentre su lugar, ya sea participando en las pruebas y juegos, disfrutando del deporte rural o simplemente dejándose llevar por el ambiente alegre que caracteriza a esta celebración.

Música y ambiente

Además de la competición, los alrededores del parque estarán decorados y preparados para acoger a los visitantes, con zonas de sombra y espacios para charlar. El objetivo de la organización es que la jornada sea cómoda para todos.

Durante toda la mañana, la banda sonora correrá a cargo de Bultzola y Narbaiza, que alternarán sonidos tradicionales con ritmos más actuales. También habrá un puesto de pintxos y productos variados, ideal para reponer fuerzas y disfrutar de un hamaiketako con sabor a fiesta. La oferta gastronómica y musical busca mantener vivo el ambiente festivo desde la mañana hasta el cierre de las actividades.

Tanto el concejal de Cultura y Fiestas, Patxi Lejardi, como el alcalde de Eibar, Jon Iraola, han querido poner en valor el significado de esta celebración. Lejardi ha subrayado que «son fiestas hechas con mimo por y para la gente». Iraola, por su parte, ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse, destacando que «Azitain será, como cada 15 de agosto, el corazón festivo de la ciudad».

Invitación abierta

La organización espera una elevada participación, no solo de vecinos y vecinas del barrio, sino también de personas de otros puntos de Eibar y localidades cercanas. Además, el equipo organizador ha insistido en que la jornada no requiere inscripción previa. También han recordado que, en caso de lluvia, muchas de las propuestas se trasladarán a espacios cubiertos para garantizar que la fiesta pueda desarrollarse sin contratiempos.

Los más pequeños tendrán un protagonismo especial en todo momento, y contarán con monitores y voluntarios que supervisarán los juegos para que puedan participar con seguridad y con la supervisión de un mayor. La cita, en definitiva, promete ser uno de los eventos más participativos del verano eibarrés, reuniendo tradición, deporte, gastronomía y música en un único día festivo.