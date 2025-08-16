Azitain celebra sus fiestas desafiando al calor

El barrio se llenó de vecinos para celebrar las fiestas en un ambiente distendido y con muy buen humor pese al calor.

Ayer se vivió con entusiasmo y buena disposición un año más en el barrio de Azitain la celebración de sus fiestas de Andra Mari, con una jornada cargada de actividad, arraigo popular y, a pesar del calor, una comunión festiva que no decayó.

La programación arrancó a las 10.30 horas con la tradicional misa mayor, a la que asistieron decenas de vecinos y vecinas, quienes acudieron en un ambiente marcado por la tradición y la devoción. Todo ello con el sol ya alto y unas temperaturas que alcanzaron los 35 °C durante la mañana, que obligó a muchos a buscar refugio en la sombra.

A pesar del calor, el ánimo no flaqueó: inmediatamente después de la misa, el parque se animó con juegos infantiles, carreras de sacos y dinámicas diseñadas para los más pequeños. Las sombras fueron el mejor aliado de las familias, que alargaron la mañana entre risas, pintxos y refrescos fríos.

El verdadero espectáculo llegó a mediodía, a eso de las 12.00 horas, con la celebración de los herri kirolak, disciplinas tradicionales en las que destacaron los aizkolaris, las dos jóvenes promesas Biurri y Zelai. La fuerza, la destreza y la cultura popular fueron protagonistas, atrayendo a vecinos con abanicos en mano y ánimo intacto. Hodei Ezpeleta, Biurri, fue el ganador de las pruebas al cortar los troncos más rápido y con menos golpes que su rival, y ambos terminaron las pruebas empapados de sudor debido a las altas temperaturas.

Durante toda la mañana, el ritmo festivo estuvo garantizado con la música en directo de Bultzola y Narbaiza, que combinaron sonidos tradicionales con toques contemporáneos para hacer más amena la jornada. Y para cambiar impresiones, reponer fuerzas o simplemente refrescarse, el puesto de pintxos resultó providencial: hamaiketako con sabor a fiesta y a familia, muy bien recibido bajo la sombra o la terraza más cercana.

Finalmente, pese a que el termómetro marcaba temperaturas propias de un ambiente extremo, la celebración transcurrió con normalidad. Los vecinos, con su ganas de celebrar, demostraron que incluso bajo el calor extremo la tradición se impone.