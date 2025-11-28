Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los ayuntamientos refuerzan la gestión de Debegesa para su propio uso. ECHALUCE

Eibar

Ayuntamientos de la comarca debaten convertir Debegesa en «medio propio personificado»

Permitiría encargar directamente servicios a la agencia comarcal sin nuevos concursos públicos

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Eibar ha aprobado convertir la agencia comarcal Debegesa en «medio propio personificado». La designación permitiría encargar directamente más servicios ... a la agencia comarcal sin nuevos concursos públicos, mientras se auditan sus cuentas y se abre una nueva etapa con la llegada de la gerente Amagoia Paskual.

