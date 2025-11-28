Ayuntamientos de la comarca debaten convertir Debegesa en «medio propio personificado»

El pleno del Ayuntamiento de Eibar ha aprobado convertir la agencia comarcal Debegesa en «medio propio personificado». La designación permitiría encargar directamente más servicios ... a la agencia comarcal sin nuevos concursos públicos, mientras se auditan sus cuentas y se abre una nueva etapa con la llegada de la gerente Amagoia Paskual.

La agencia de desarrollo comarcal Debegesa, participada al 100% por los ocho ayuntamientos de Debabarrena, afronta una redefinición de su papel en el mapa institucional de la comarca. Los consistorios de Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku y Soraluze debatirán en sus plenos la designación de Debegesa como medio propio personificado de cada uno de ellos, una figura jurídica que permitiría reforzar su uso como herramienta directa de gestión.

Objetivo La designación como medio propio personificado permitiría que los ayuntamientos, en lugar de licitar por separado algunos de estos servicios, pudieran encargarlos directamente a Debegesa mediante tarifas y pliegos internos, siempre dentro del marco de la ley de servicio público.

Estado de cuentas Tras la salida del anterior gerente, Juan Angel Balbas, el Consejo de Debegesa encargó una auditoría sobre la situación financiera de la entidad.

Amagoia Paskual Es la nueva gerente de Debegesa con trayectoria profesional en el ámbito de la máquina herramienta.

Según explicó el alcalde Jon Iraola, el cambio no supone crear nada desde cero, sino reconocer jurídicamente algo que ya funciona en la práctica. «No se trata de la creación de ningún organismo nuevo, de ninguna entidad nueva. Se trata de designar a Debegesa como medio propio personificado de los ayuntamientos de la comarca. Y de esa forma que Debegesa pueda actuar y pueda llevar a cabo o recibir encargos de los distintos ayuntamientos, unos encargos que sin esa designación no es posible formular».

Iraola subraya que el objetivo es aprovechar mejor una herramienta que ya es íntegramente pública: «Lo que se intenta es que, con esta designación de Debegesa como medio propio personificado del ayuntamiento, exista la posibilidad de que los ayuntamientos podamos servirnos más de Debegesa para hacer determinadas cosas que, sin estar Debegesa nombrado o designado como medio propio personificado, no le podemos encargar».

La figura del medio propio personificado está regulada en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En la práctica, convierte a una entidad pública (o de capital 100 % público) en una especie de 'servicio interno ampliado'. Así, los ayuntamientos que la controlan pueden hacerle encargos directos, sin licitación, siempre que se cumplan una serie de requisitos estrictos.

En los últimos años, la entidad ha gestionado programas de empleo y formación, itinerarios personalizados de inserción como Hazilan+ o Lorpen, servicios de apoyo al emprendimiento y a las pymes, proyectos de eficiencia energética y economía circular, iniciativas turísticas y campañas de promoción del producto local, entre otros.

La designación como medio propio personificado permitiría que los ayuntamientos, en lugar de licitar por separado algunos de estos servicios, pudieran encargarlos directamente a Debegesa mediante tarifas y pliegos internos, siempre dentro del marco de la LCSP. Esto podría agilizar la puesta en marcha de proyectos comarcales (planes de empleo, diagnósticos energéticos municipales, programas para empresas, captación de fondos europeos, etc.) y reducir costes de transacción administrativos, a cambio de someter la agencia a un régimen de control y transparencia reforzado.

Auditoría y relevo

El debate sobre el nuevo encaje jurídico de Debegesa coincide con un momento de transición interna. Tras años al frente de la agencia, el hasta ahora director gerente, Juan Ángel Balbás, dejó el cargo. Balbás ha sido una figura clave en la consolidación de Debegesa como actor comarcal y llegó a recibir la distinción «Lan Onari» del Gobierno Vasco por su trayectoria profesional.

Para conocer con detalle la situación económica y operativa de la entidad tras esta etapa, el Consejo de Debegesa ha encargado una auditoría externa que deberá dibujar una radiografía precisa del estado financiero de la sociedad y de su capacidad real para asumir más encargos directos de los ayuntamientos en el futuro.En paralelo, se ha nombrado a Amagoia Paskual como nueva gerente, que asume el reto de pilotar la agencia en este cambio de modelo. La trayectoria profesional de Paskual está estrechamente ligada al sector de la máquina herramienta, en el que acumula más de dos décadas de experiencia. Fue responsable del área de nuevos negocios en Maher Holding, donde impulsó la alianza con Ona Electroerosión y fue CEO de Addilan, empresa pionera en fabricación aditiva. Su incorporación a Debegesa llega en un momento decisivo: si los plenos municipales aprueban la designación de la agencia como medio propio personificado, Pascual tendrá que liderar tanto la adaptación jurídica y organizativa de la entidad como la traducción práctica de ese nuevo estatus en más proyectos concretos para los municipios, sin perder de vista las exigencias de control financiero y transparencia que conlleva.

La combinación de auditoría, debate político y relevo en la dirección sitúa a Debegesa ante una encrucijada estratégica. De las decisiones que adopten ahora los ayuntamientos de Debabarrena dependerá si la agencia da un salto como herramienta comarcal de gestión «en casa» o si mantiene un papel más limitado, basado en convenios y proyectos puntuales.