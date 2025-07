El Ayuntamiento hace una valoración «muy positiva» de los Sanjuanes

PABLO URANGA EIBAR. Viernes, 4 de julio 2025, 20:11 Comenta Compartir

El balance de las fiestas de San Juan 2025 en Eibar ha sido calificado de «muy positivo» por el alcalde Jon Iraola, quien ha destacado la implicación de la ciudadanía y los colectivos locales, así como la ausencia de incidentes reseñables.

Las actividades, diseñadas para todos los públicos y con una programación que combinó tradición e innovación, han contado con una excelente acogida y han llenado de alegría las calles de la ciudad.

Iraola ha agradecido especialmente el trabajo de asociaciones, cuadrillas y personal municipal, así como la labor de la Policía Municipal y la Ertzaintza, que permitieron disfrutar de unas fiestas tranquilas y seguras.

El ambiente festivo arrancó el 23 de junio con el tradicional txupinazo y se prolongó durante varias semanas, con citas clásicas como la hoguera de San Juan, tamborradas, el concurso de marmitako y conciertos multitudinarios en la plaza Unzaga.

Música de las txosnas

No obstante, no todo han sido elogios. Según la nota municipal, «parte del público asistente al espectáculo de la Escuela Municipal de Danza, previo al San Juan Sua, expresó su malestar ante el Ayuntamiento porque la música de las txosnas no fue retirada durante la actuación, dificultando la labor de los bailarines y la experiencia de los espectadores».

Además, vecinos de Txaltxa Zelai han trasladado quejas por la acumulación de basura y materiales abandonados tras la retirada de las txosnas, que obligó a una intervención extra del personal de limpieza municipal.

A pesar de estos incidentes puntuales, el sentir general es de satisfacción por unas fiestas que han reforzado el espíritu de convivencia y participación entre la ciudadanía.

Especialmente, fueron los conciertos celebrados los que más público atrajeron. Además del multitudinario recibimiento a los dulzaineros llamó la atención las nuevas compañías de jóvenes que se han incorporado a la tamborrada de adultos y que han dado un aire de revitalización al festejo.