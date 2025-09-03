El Ayuntamiento pide a los vecinos que utilicen el autobús para acercarse al barrio

A. E. EIBAR. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

En la presentación del programa, correspondiente a las fiestas de Arrate, el Ayuntamiento solicitó a los «muchos eibarreses que subirán al barrio rural a que utilicen el autobús. No hay excusa para para no cogerlo», dijo Iraola. La puesta en marcha nuevamente de un servicio especial y gratuito de autobuses lanzadera con motivo de las fiestas de Arrate busca facilitar el acceso al barrio eibarrés durante los días festivos, fomentando una movilidad segura y sostenible.

Cada año, las fiestas de Arrate congregan a un gran número de personas tanto de Eibar como de la comarca, lo que genera una importante afluencia hacia la zona del monte. Conscientes de las necesidades de movilidad y del compromiso con el medio ambiente, el Ayuntamiento ha reforzado este servicio para asegurar que todos puedan acceder cómodamente y sin complicaciones. Iraola destacó que «cada año intentamos mejorar el servicio para que las fiestas de Arrate sean accesibles y seguras para toda la ciudadanía». En esta edición, el servicio se prestará los días 7 y 8 de septiembre.

El día de Arrate, el servicio queda cubierto por un total de 10 autobuses, cada uno con al menos cincuenta plazas. El domingo 7 de septiembre, tres vehículos conectarán de forma ininterrumpida Eibar con Arrate desde las 17.00 hasta las 22.00 horas, con salidas cada 20 minutos.

Además, en la madrugada del lunes 8, se ofrecerá un servicio nocturno entre la 01.00 y las 08.00 horas, con tres autobuses circulando cada 20 minutos para atender a los asistentes. Durante el lunes 8, la frecuencia y capacidad del servicio se incrementarán notablemente. Diez autobuses estarán en circulación continua desde las 08.30 hasta las 23.30 horas. En este caso, la frecuencia será variable y dependerá de la demanda. Los autobuses saldrán en cuanto se complete su capacidad o, en su defecto, 15 minutos después de llegar a la parada.

Para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos y utilizar el transporte público en lugar de vehículos privados, lo que también contribuye a reducir el impacto ambiental durante estas celebraciones multitudinarias. Cabe destacar que todos los trayectos serán gratuitos para las personas usuarias, ya que el Ayuntamiento asumirá el coste íntegro del servicio. Como es habitual, los autobuses saldrán desde la Estación de Autobuses de Ego Gain, excepto el lunes 8 durante el día, que lo harán desde la calle Toribio Etxebarria.

El concejal de Cultura, Andoni Zabala, ha subrayado que «el transporte público es esencial para fomentar una participación responsable y sostenible en nuestras fiestas. Invitamos a todas y todos a utilizar este servicio gratuito y cómodo». Por último, desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a aprovechar este transporte seguro y respetuoso con el medio ambiente, con el fin de contribuir a unas fiestas de Arrate accesibles y alegres.