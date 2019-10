El Ayuntamiento organiza una jornada para consensuar los usos de Errebal La construcción del edificio multiusos de Errebal avanza en su ejecución de cara a su finalización en verano del 2020 . / MIKEL ASKASIBAR Varios gerentes de plazas de abastos contarán el lunes sus experiencias en Errebal Eraikiz El concejal de Urbanismo, Jon Iraola, descarta que se «traten de imponer» los usos que tendrán siete puestos comerciales ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 5 octubre 2019, 00:57

El equipo de gobierno socialista ha convocado, para el próximo lunes día 7, la celebración de una jornada, denominada Errebal Eraikiz, que pretende ser un foro abierto a debate en torno al futuro de una parte de la zona de exposición y venta de Errebal Plazia. Esta jornada se celebrará en el salón de Plenos del Ayuntamiento, a partir de las 17.30 de la tarde.

El objetivo de la jornada Errebal Eraikiz será el de reflexionar, contrastar los objetivos y contenidos señalados en el proceso participativo llevado a cabo en el 2013, y adecuar el espacio y los usos futuros correspondientes a la zona de puestos fijos y cafetería.

Día de celebración El lunes, día 7, a las 17.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento se celebrará la Jornada, Errebal Erakiz. Participantes Toman parte los gerentes de las plazas de abastos de Azpeitia, Errenteria, Donostia, Gasteiz y Bilbao. Invitados Participarán representantes de los colectivos relacionados con el comercio, la hostelería y el ámbito rural, así como vecinos de la zona.

La jornada va a contar como ponentes a los gerentes de las plazas de abastos de Donostia, Bilbao, Gasteiz, Azpeitia y Errenteria, que darán a conocer «las experiencias positivas y negativas y los negocios rentables o no» que existen en el sector comercial.

«No habrá decisiones»

Por este motivo, se pretende dar cumplimiento a las exigencias derivadas del proceso participativo para la búsqueda de la fórmula de gestión más adecuada, así como para conocer la experiencia actual de los principales mercados de abastos en funcionamiento de Euskadi.

Según el responsable de las obras en el Ayuntamiento, Jon Iraola, «no vamos a tomar deciones. Se trata de una sesión que da continuidad y consolida todo el trabajo realizado hasta ahora, ya que, durante meses, los colectivos implicados han venido conociendo la evolución del proceso y han podido opinar al respecto. Únicamente queremos establecer unas bases que atraigan a futuros titulares para que ocupen los puestos, siempre ofreciendo unas garantías de seguridad».

La jornada tendrá una duración aproximada de 2 horas y media.

En primer lugar, la empresa consultora contratada para diseñar y llevar a cabo este proceso participativo, IKEI, informará de los pasos dados hasta ahora para definir los usos. Esta empresa lleva trabajando con el Ayuntamiento los últimos años con el objetivo de dar con la alternativa idónea para el mercado y los puestos fijos de Errebal, de modo que este proceso ha hecho de IKEI una consultora conocedora de la realidad social, económica y cultural de Eibar.

Posteriormente, los cinco expertos responsables de los mercados de abastos de referencia de Euskadi presentarán su modelo y darán su opinión sobre la actividad y el diseño del futuro de la zona de puestos fijos y cafetería de Errebal Plazia.

Tras este punto, las personas asistentes podrán dirigir las preguntas que estimen oportunas a los ponentes y se expondrán las alternativas posibles que podrían encajar en la realidad del edificio Errebal, sobre las que estos expertos harán su valoración.

«Estamos en la última fase del proceso. Tenemos que afinar y entrar al detalle a tipología de los negocios, para que sean un éxito y ejerzan una atracción. Queremos que en Errebal vaya la mejor propuesta. No queremos imponer nada a nadie. Todo lo que salga será del proceso participativo, guardando una técnica lo más eficaz posible», decía Iraola. Con esa información, representantes de los colectivos implicados en el proceso relacionados con la hostelería, el comercio y el ámbito rural y vecinos de la zona podrán emitir su voto relativo a la alternativa que más les guste.

Proceso iniciado en 2013

Iraola recuerda que «en abril de 2013, se inició un proceso de participación ciudadana que duró hasta noviembre de ese mismo año, con una serie de fases (previa, diagnóstico, diseño y fase final) en las que se fueron desarrollando diferentes actividades (análisis de datos, grupos y entrevistas, infomaps, talleres, mesas de reflexión, ect). «Este proceso, marcó una serie de objetivos y contenidos para el futuro del conjunto de Errebal Plazia», dijo Iraola. Tras la celebración de la jornada, la empresa consultora realizará un informe en el que recogerá las valoraciones y resultados de la misma.

En este sentido, Iraola incidía en que «el proceso del 2013 fijó el tipo de negocios comerciales que debían ser innovadores y que no generarían competencia sobre los actuales que existen en la zona. Ahora estamos en el final del camino, aunque se ha venido hablando con instituciones varias, como el Basque Culinary, sobre los planteamientos más viables y abiertos que podría alojar Errebal. Pienso que hay que hablar con la gente que sabe la tipología de negocio a instalar, en consenso con la ciudadanía, para que después despierten interés entre promotores adoptando la mejor solución». A partir de aquí, la decisión última queremos que pivote entre «los vecinos, los baserritarras, los comerciantes, para los que pedimos que asistan a la jornada. No nos parece razonable que se boicotee esta iniciativa escudándose en temas formales. Asistiendo aportarán todo lo mejor y que, después de su participación, critiquen lo que quieran. No asistir no es actuar en favor de la ciudad».

«Críticas infundadas»

Ante ello, Iraola, incidía en que «si se considera que se requieren 6 o 9 horas o más horas se convocarán más encuentros, pero no queremos que sea una tormenta de ideas que nos lleven a que el proceso sea ineficaz porque pensamos que se tienen que adoptar decisiones, aunque no hay planteamientos de ningún tipo para imponer». Iraola mostró su malestar por las críticas de los grupos de la oposición «porque sus crítica son infundadas y exponen excusas, sin fundamento, para no venir al proceso participativo porque es políticamente más rentable criticar al equipo de gobierno que proponer propuestas de usos viables para esta zona. Me parece lamentable».Por estos motivos, invitaba a colecticvos, vecinos y partidos a asistir a la jornada, con el fin de hacer sus aportaciones «si en verdad tienen una actitud constructiva y participativa, para que después ofrezcan su opinión sobre lo tratado».

El edificio Errebal dispondrá de una superficie que supera los 8.800m2, con cinco plantas; dos plantas para aparcamiento subterráneo una en rotación y otra en propiedad (con una superficie de 5.300m2 aproximada entre las dos), una planta baja, que albergará una zona de exposición y venta (con dos usos principales; uno de puestos fijos y cafetería, y un espacio destinado a productores locales, que junto con pasillos, almacén, WC... suman 850m2 aproximadamente), y una zona polivalente donde se desarrollarán diferentes actividades culturales y de otro tipo (alrededor de 950m2). En la parte superior, cuenta con dos plantas más, donde se contempla la disposición de distintas aulas con una superficie de 700m2.