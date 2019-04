El Ayuntamiento niega que pusiera trabas a la celebración de los actos de Podemos A. E. EIBAR. Sábado, 13 abril 2019, 00:34

Tras las críticas mostradas por Elkarrekin-Podemos al PSE-EE de Eibar «por retirar el permiso que ya se había aceptado hace dos meses y medio» para realizar el mítin con Pablo Iglesias, en Untzaga Plaza, el Ayuntamiento ha salido el paso de esas acusaciones, afirmando que fue Ezker Anitza-Izquierda Unida quien solicitó autorización para ocupar la plaza de Untzaga, y más concretamente el lado en el que está situado el Ayuntamiento, para la izada de la bandera del 14 de abril. Desde la coalición morada lamentan esta situación que no es sino «un acto dantesco que busca torpedear el evento público que íbamos a hacer el domingo en la plaza de Unzaga con Pablo Iglesias y Alberto Garzón para conmemorar el 88 aniversario de la Segunda República».

Por su parte, desde el Consistorio sostienen que «el 25 de enero la Junta de Gobierno acordó aprobar la propuesta de la comisión de servicios (órgano del Ayuntamiento en el que participan todos los partidos con representación municipal) para autorizar dicha ocupación de vía pública solicitada. Después, el pasado lunes pasó por la comisión de servicios una nueva solicitud de Ezker Anitza-Izquierda Unida, registrada el 3 de abril, en la que, en el espacio autorizado para la izada de la bandera deseaban celebrar un mítin con un montaje sustancialmente superior al necesario para la izada y con objetivos electorales. Es decir, Ezker Anitza modifica radicalmente la actividad autorizada el 25 de enero».

Tras un cambio de impresiones, la comisión consideró oportuno no autorizar la celebración del mítin en el espacio concedido. «Su causa era que se proponía un acto claramente distinto al evento inicialmente previsto y, en segundo lugar, porque en base al criterio jurídico del propio secretario municipal, el Ayuntamiento no puede autorizar, en período electoral, espacios a partidos políticos, ya que debe ser la Junta Electoral la que lo haga», alude el Ayuntamiento. En cualquier caso, la corporación municipal precisa que «Ezker Anitza-Izquierda Unida mantiene, en todo momento, la autorización del espacio solicitado para la celebración del acto de izada de la bandera». Asimismo, se incide en que los actos electorales habrán de celebrarse en los espacios reservados para tal fin, y que el lado de Unzaga en el que está el Ayuntamiento no lo es, aunque sí en cambio el lado del Hogar del Jubilado, y que, por tanto, para la celebración de un acto electoral deberán dirigirse al lado de la gradas, espacio que ya le fue concedido en su momento a Podemos por parte de la Junta Electoral.

Por su parte, el PSE-EE conmemora mañana el aniversario de la proclamación de la República con una izada y cohetes.