Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El monumento de Oteiza ha sido objeto de actos vandálicos. A.E.

Eibar

El Ayuntamiento estudia endurecer las sanciones por actos vandálicos

El Consistorio analiza poner en marcha medidas más duras para para adaptarlas a la realidad de los daños y a los costes de reparación

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 21 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El Ayuntamiento estudia endurecer las sanciones por vandalismo para frenar los costes de reparación del mobiliario urbano.El Consistorio pretende que los autores resarzan ... los daños, con especial atención a las averías en ascensores, escaleras, y elementos de uso público. Por todo ello, se estudia elevar las sanciones por actos vandálicos y roturas del mobiliario urbano ante el incremento de incidencias y los fuertes costes que el Ayuntamiento asume para poner a punto equipamientos afectados, especialmente los ascensores y otros elementos de uso intensivo en la vía pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento estudia endurecer las sanciones por actos vandálicos

El Ayuntamiento estudia endurecer las sanciones por actos vandálicos