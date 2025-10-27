El Ayuntamiento de Eibar reclama más efectivos de la Ertzaintza en la ciudad y en toda la comarca

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El alcalde de Eibar remitió ayer una carta oficial al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, para solicitar un refuerzo urgente de efectivos de la Ertzaintza en la ciudad, especialmente durante el horario nocturno, así como la creación de una subcomisaría en la comarca que dé cobertura permanente a los municipios del entorno.

La petición llega tras un nuevo episodio violento ocurrido el pasado sábado de madrugada, en el que se produjo una pelea con arma blanca, dejando como saldo un detenido y un herido trasladado al hospital de Mendaro.

Según la versión del Ayuntamiento, la patrulla de la Ertzaintza más cercana se encontraba en ese momento en Deba, lo que provocó un retraso en la intervención y dejó sin respuesta inmediata a la ciudadanía eibarresa. «Pedimos que se incremente la presencia de efectivos policiales en nuestra ciudad y, por ende, la seguridad del conjunto de eibarreses y eibarresas, para lo cual contarán con todo el apoyo que nuestra Policía Municipal pueda prestar», señala el alcalde en el texto que ha remitido al consejero.

Desde el consistorio se destaca la buena coordinación entre la Policía Municipal y la Ertzaintza, una colaboración que en los últimos meses ha permitido una reducción notable de los índices de delitos en el municipio. Sin embargo, el alcalde advierte que esta cooperación no es suficiente si no se refuerza con más recursos humanos y presencia estructural del cuerpo autonómico. Uno de los principales argumentos que sustenta esta solicitud es la desprotección de ciertos núcleos urbanos cuando las patrullas deben desplazarse a localidades que carecen de Policía Municipal o cuando se requiere presencia en la costa, donde la presión sobre los servicios de seguridad se ha incrementado en los últimos tiempos. «Si la patrulla marcha a la costa o a los municipios que no tienen Policía Municipal durante la noche, otra parte de la comarca queda desprotegida», señalan desde el Ayuntamiento, apelando a una lógica de cobertura territorial que permita una mejor respuesta ante emergencias nocturnas.

La pelea registrada el sábado por la madrugada en el centro de Eibar ha sido el catalizador de esta solicitud formal. Durante el enfrentamiento, un grupo de cerca de diez personas utilizó armas blancas y cristales de botellas rotas, provocando heridas a un joven que tuvo que ser trasladado al hospital. Las autoridades consiguieron detener a uno de los implicados

Según fuentes municipales, este tipo de situaciones podrían haberse gestionado de forma más eficaz con una presencia estable de la Ertzaintza en el municipio, especialmente durante las noches de fin de semana, donde se registran más incidentes relacionados con peleas, altercados y actos incívicos.

Iraola ha señalado que «es una demarcación muy amplia y los recursos tardan en llegar. Me preocupa que en una ciudad como Eibar, a la que acuden muchas personas los fines de semana, se dé este tipo de situaciones. No me queda más remedio que mirar por los intereses de la ciudad, que en este caso también es mirar por los intereses de los municipios del entorno», ha añadido recordando que hay poblaciones del entorno que no cuentan con servicio de policía loca nocturna.