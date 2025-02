Ayuntamiento y conserjes esperan poner fin a la huelga, tras una semana sin luz en las instalaciones

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 25 de febrero 2025, 20:26 Comenta Compartir

El conflicto entre el Ayuntamiento y las conserjes de las instalaciones deportivas de Unbe e Ipurua contará hoy miércoles con una reunión clave para poner fin a la huelga que va camino de cumplir un mes.

Según anunciaron las conserjes en el pleno municipal del lunes, «hemos presentado una nueva propuesta de calendario laboral» que estaba siendo estudiada por las autoridades municipales, con la que se esperan cerrar acuerdos.

Desde la parte laboral, un representante de los conserjes explicó que «llevamos 27 días de huelga y hemos recabado 1.000 firmas de apoyo solidario, mientras que el Ayuntamiento está gastando mucho esfuerzo en solucionar las incidencias producidas del parón y creemos que solo bastaría con aceptar el calendario laboral que hemos presentado».

Ante ello, el alcalde, Jon Iraola, contestó señalando que «si únicamente nos separa el tema del calendario laboral lo vamos a mirar y el miércoles daremos una contestación. Que tengamos que llegar a una situación así, con motivo del calendario, obliga a hacer un ejercicio de autocrítica, con lo que ojalá que podamos acabar con la huelga por dicha cuestión».

Quejas por falta de luz

A lo largo de la pasada semana, diferentes personas usuarias de los polideportivos de Unbe e Ipurua mostraban sus quejas por no contar con luz, puesto que el personal conserje se encontraba en huelga y de acuerdo con la Inspección de Trabajo solamente este personal podía encenderlas. Esta actitud es también una de las consecuencias de la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de y el personal conserje, que desde hace tres semanas se encuentran en huelga indefinida. Toda esta situación ha obligado a los grupos deportivos de Eibar y las personas usuarias a no realizar sus entrenamientos por no poder hacer uso de las instalaciones con normalidad.

Según se ha podido conocer fueron los conserjes quienes recurrieron a la Inspección de Trabajo al considerar que se vulneraba su derecho a huelga si el consistorio seguía encendiéndolas, según explicaban los representantes de los trabajadores. «Es una clara suplantación de funciones, no hay nada más obvio en el trabajo de conserje como abrir puertas, encender luces o dar llaves», decían los conserjes.

Así las cosas, el Ayuntamiento siguió las indicaciones de la Inspección de Trabajo y dejó de encender las luces, siguiendo las indicaciones que habían recibido. «Se nos ha aconsejado actuar de esta determinada manera y esto está ocasionando problemas que son inherentes a la propia huelga», explicaba el alcalde, Iraola.

En esta dirección, Iraola criticaba hace una semana «la falta de interés por la negociación» en la huelga que mantienen los conserjes de instalaciones deportivas. Explica que el Ayuntamiento presentó una nueva propuesta de calendario al colectivo de trabajadores de conserjería de las instalaciones de Unbe e Ipurua, en el objetivo de resolver el conflicto, «pero el sindicato ELA ha decidido no presentarse a la reunión que estaba convocada», dijo Iraola. La propuesta municipal adicional era del 100% de la jornada cubierta por ocho empleados, eliminación del retén activo, junto con la posibilidad de ajustar turnos, en las instalaciones de Ipurua» según necesidades». Finalmente, recogía la nueva propuesta municipal que «las bajas tanto de corta como de larga duración deberán ser cubiertas por los empleados teniendo en cuenta los ajustes y necesidades de adaptación que puedan surgir durante el año». Pese a ello, no hubo acuerdo.