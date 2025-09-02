El Ayuntamiento ajusta los horarios a lo largo del mes de septiembre

A. E. EIBAR. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Con la llegada del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Eibar mantiene los horarios de verano en sus distintos departamentos y servicios, adaptando la atención presencial y telefónica a las necesidades de la ciudadanía. En todos los casos, los servicios municipales permanecerán cerrados el día 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Arrate. En Pegora, la Oficina de Servicio a la Ciudadanía, el horario de atención al público es de lunes a viernes de 08.30 a 13.30, mientras que la atención telefónica se amplía de 08.00 a 14.00 horas. La Casa de Cultura Portalea mantiene hasta el 5 de septiembre un horario continuado de 09.00 a 20.30, que a partir del día 9 se ampliará hasta las 21:30. Durante los fines de semana del 20 y 21 y del 27 y 28 de septiembre, el centro abrirá también sus puertas: los sábados de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 21.00, y los domingos de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00. Por su parte, la Biblioteca Municipal Juan San Martín ofrece servicio hasta el 30 de septiembre en horario de lunes a viernes, de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30. Permanecerá cerrada los días 6, 7, 8, 13 y 14 de septiembre. En los fines de semana del 20-21 y 27-28 abrirá únicamente la sala de estudio, en horario de mañana y tarde. El Servicio de Euskera funcionará de lunes a viernes de 09.00 a 13.00, mientras que el Euskaltegi Municipal mantiene doble turno: de 08.30 a 13.30 por la mañana y de 16.30 a 19.00 por la tarde. En el Museo de la Industria Armera, hasta el 26 de septiembre, las visitas podrán realizarse de martes a viernes de 16.00 a 20.00. El museo permanecerá cerrado los lunes, sábados y domingos, salvo los dos últimos fines de semana del mes, cuando abrirá los sábados 20 y 27 por la tarde, y los domingos 21 y 28 en horario de mañana. Los Servicios Sociales atenderán presencialmente de lunes a jueves de 09.00 a 13.00, mientras que la atención telefónica y por correo electrónico se mantendrá activa de lunes a viernes en el mismo horario. Finalmente, Andretxea abrirá en septiembre únicamente en horario de mañana, de 09.00 a 13.00, permaneciendo cerrado por las tardes.

Con esta reorganización horaria, el consistorio busca garantizar el acceso a los principales servicios municipales duranteel reinicio de la actividad laboral