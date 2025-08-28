El Ayuntamiento actualiza el calendario de cortes de tráfico en la población eibarresa

P. U. Eibar. Jueves, 28 de agosto 2025, 20:40 Comenta Compartir

El Consistorio ha informado de una actualización en relación con los trabajos previstos sobre la red viaria local. La calle Bidebarrieta permanecerá cerrada al tráfico este viernes desde las 22.00 horas hasta las 06.00 de la mañana del sábado 30, con motivo de unas obras de asfaltado. La actuación se ejecutará en horario nocturno con el fin de reducir las molestias tanto a los conductores como a los vecinos de la zona.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que esta intervención se enmarca dentro del Plan de mejora del firme urbano, cuyo objetivo principal es alargar la vida útil de las calles y reforzar la seguridad de peatones y vehículos. Se confía en que su realización contribuirá a lograr una circulación más cómoda y eficiente en el futuro.

Por otra parte, el cierre inicialmente previsto en la calle Txonta para mañana por la mañana, día 30, entre las 08.00 y las 13.30 horas, ha sido suspendido por decisión municipal. De este modo, no será necesario aplicar los desvíos de tráfico anunciados, por lo que la circulación se mantendrá con normalidad en este punto de la población.