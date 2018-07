Las ayudas para Txonta alcanzarán hasta el 60% del coste de reforma Las casas que entran en el programa de rehabilitación de Txonta se corresponden con las de la parte superior del barrio. / FÉLIX MORQUECHO El Ayuntamiento aprueba las bases de concesión de subvenciones con un plazo tope hasta el 30 de diciembre El concejal de Urbanismo alega que «estamos ante una oportunidad inmejorable» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 29 julio 2018, 00:12

El Pleno Municipal celebrado el martes aprobó definitivamente (con los votos a favor del PSE-EE, Bildu e Irabazi y la abstención del PNV) las bases que han de regular el acceso de los vecinos de Txonta a la subvención de 2,3 millones de euros concedida hace unos meses por el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco dirigido por el exalcalde Iñaki Arriola, destinada a la rehabilitación integral eficiente de 17 portales del barrio (los números 2, 3, 5, 15, 17, 25, 27, 29, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52), lo que suma un total de 221 viviendas y sus correspondientes locales comerciales.

Dicha subvención deberá destinarse a la ejecución de todas las actuaciones expresamente contempladas en las bases que regulan su concesión, entre las que se encuentran la instalación de ascensores, rampas y cualquier otra obra que sirva para garantizar la accesibilidad universal a las viviendas y la intervención en la mejora de la envolvente del edificio (fachadas, cubierta, vuelos...) mediante actuaciones que permitan mejorar, al menos una letra, su calificación energética.

Asimismo, la subvención podrá destinarse a la ejecución de otras actuaciones de carácter voluntario tendentes a la reducción del consumo de energía primaria, tales como la sustitución de calderas individuales por otras de gas natural de alto rendimiento, la instalación de sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante paneles solares térmicos o la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria centralizado con caldera de biomasa u otros sistemas de energía renovables.

El plazo para solicitar la subvención estará abierto hasta el 30 de diciembre de 2019, inclusive. Con carácter previo a la aprobación de las bases, el área de Urbanismo del Ayuntamiento ha celebrado varias reuniones para explicar el contenido de estas bases. Dichos encuentros han sido con los presidentes de las comunidades de propietarios de los portales afectados, otra general para los vecinos, y otra con la 'Mesa de Txonta', habiéndose estudiado y, en su caso, incorporado las aportaciones recibidas.

De esta manera, Jon Iraola, concejal responsable de Urbanismo, señalaba que «es una oportunidad inmejorable para que los vecinos del barrio de Txonta hagan las obras de rehabilitación que precisan sus viviendas pues, de salida, se aseguran una subvención de aproximadamente el 60% del coste de las mismas. A esto podría añadirse la ayuda extraordinaria que hemos aprobado y que podría incrementar aún más la subvención a percibir, pudiendo llegar en algunos casos incluso hasta el 100% de las obras. Por lo tanto, este es el momento de actuar», afirmó Iraola.

Ayudas extraordinarias

El Pleno aprobó igualmente las bases que regularán la concesión de unas ayudas extraordinarias para los vecinos de Txonta que, por sus recursos económicos, tuvieran dificultades económicas o no pudieran hacer frente a la cuantía de las obras de rehabilitación que precisaran sus casas.

Así, las unidades convivenciales del barrio de Txonta cuyos ingresos anuales ponderados sean iguales o inferiores a 21.100 euros podrán ver complementadas las ayudas ordinarias con objeto de la subvención con cargo al Fondo adicional anteriormente referido (todo ello de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones de acceso contempladas en las bases de concesión de estas ayudas extraordinarias) pudiendo llegar a cubrirse, en conjunto, y en atención a las circunstancias económicas de los beneficiarios, hasta el 100% del importe de las obras a realizar.

En palabras de Iraola, «somos conscientes de la realidad socioeconómica del barrio y por ello hemos creado estas ayudas extraordinarias. Queremos evitar que la gente no haga las obras porque no tiene dinero y, por eso, además de las ayudas ordinarias hemos creado un fondo de ayudas extraordinario, dotado inicialmente de 200.000 euros. Es muy probable que no sea suficiente para cubrir las necesidades del barrio, pero adelanto que el alcalde ha adquirido el compromiso expreso de destinar anualmente a dicha ayuda extraordinaria los recursos económicos municipales que sean necesarios. Espero que el resto de grupos políticos muestren esa misma voluntad».

El portavoz de EAJ-PNV, Josu Mendicute, consideró «que muchas zonas de la ciudad están en una situación socioeconómica muy similar a Txonta, aunque el fondo de los 200.000 euros lo veo insuficiente, pero quiero que el agradecimiento sea extensivo a todo el Consejo del Gobierno Vasco». Desde EH Bildu se indicó que «esperamos que sea ya uno de los últimos capítulos que cierre el libro negro de Txonta y pedimos al PSE que no personalice la ayuda en la persona que prometió aquél megalómano proyecto».