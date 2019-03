El Avia tratará de sumar su primer triunfo del play off ante el Sharks Los jugadores del Avia Eibar lucharán por ascender. / MORQUECHO Los armeros tropezaron en el estreno de la promoción frente al Ilarramendi que les ganó 60-65 J. A. R. EIBAR. Sábado, 16 marzo 2019, 01:04

El Avia Eibar afrontará hoy su segundo partido de la fase de ascenso a Segunda Provincial en el polideportivo de Getaria ante el Getariako Keta Babyauto Sharks a partir de las 17.30 horas. El comienzo de los armeros no ha sido el deseado. En la primera confrontación perdió en Ipurua por 60-65 ante el Illarramendi de Donostia. El Sharks ganó su primer compromiso al Saski Axular y se halla colocado en primera posición. Los armeros tratarán de enmendar la derrota ganando al equipo costero.

El partido ante el Illarramendi, en la primera parte, fue igualado y las diferencias no fueron superiores de seis puntos, aunque el equipo visitante llevaba la iniciativa en el marcador. Un arreón de los locales en los últimos minutos previos al descanso hizo que acabaran por delante con 36-34. El tercer cuarto fue para los visitantes, que estuvieron más acertados en ataque, mientras que los eibarreses no supieron atacar con claridad la zona visitante y poco a poco los donostiarras se fueron hasta el final del cuarto con una ventaja de once puntos 41-52. Y en el último cuarto, los locales cerraron su defensa y, a falta de dos minutos, llegaron a igualar el encuentro, pero no tuvieron el acierto necesario para llevarse la victoria, que se fue para el Illarraendi.

Cantera

El Avia Eibar Saskibaloia cadete femenino logra su segunda victoria de la temporada tras vencer al Super Amara Oiarso de Errenteria por 45-27. Siendo, también, su primera victoria como local, destaca el trabajo del equipo en general, sobre todo en los rebotes, tanto en ataque como en defensa. De forma individual, es resaltable el trabajo de Nahia Benítez en todas las facetas del juego y sobre todo su acierto desde el triple, con tres canastas de cinco intentos.

En cuanto al cadete masculino, tuvieron una trabajada victoria por 45-42 contra el BKL. Los despistes defensivos no permitieron al conjunto local distanciarse en el marcador y estuvo a punto de perder. Por otro lado, derrota del Alevín Mini Rendimiento frente al Ordizia por 38-24. A pesar de caer, hizo buen partido. Se mantuvo casi hasta la mitad del encuentro por delante.