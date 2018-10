El Avia salió derrotado de su visita al Crat A Coruña El Avia Eibar descansa este fin de semana. / MORQUECHO Los armeros empezaron bien pero poco a poco los coruñeses fueron imponiéndose DV EIBAR. Viernes, 12 octubre 2018, 00:11

El sénior masculino Avia Eibar perdió en Acea da Ama ante el Crat A Coruña por 54-16. El encuentro que se prometía disputado y vibrante, teniendo en cuenta que el Avia venía de luchar de tú a tú en su encuentro de la semana pasada frente al Bathco de Santander, uno de los grandes favoritos, sin embargo, la realidad no se ajustaría a las previsiones. Comenzó con una igualdad propia de la Segunda División. El Eibar conseguía ponerse por delante en el marcador gracias a los golpes de castigo y, sin embargo, el Crat respondía a base de ensayos logrados mediante su superioridad en tres cuartos. Ya en los últimos compases de la primera mitad, el encuentro comenzó a desequilibrarse, y el Crat comenzó a superar contra pronóstico claramente a los armeros tanto en las fases estáticas como, sobretodo, cuando el balón llegaba a la tres cuartos. De esta manera los herculinos consiguieron no solo separarse en el marcador, sino conseguir un resultado contundente ante un Avia que fue un duro rival que no arrojó la toalla.

Jugaron por el Avia Eibar: Arrillaga, Gallego, Ibarburu, Zamakola, Maggiolo, Kaling, Jiménez, Rulo, Müller, Carrara, Arrizabalaga, Amor, Zapatería, García y Carracedo. También jugaron: Moya, Martín y Teruel. Los puntos sumados por el Avia fueron así: Arrizabalaga puso el 0-6 con dos golpes de castigo los minutos 4 y 6, respectivamente; en el minuto 27 Ibarburu ensaya y Arrizabalaga transforma el golpe para estar en un 14-13; en el minuto 43, golpe de castigo transformado por Arrizabalaga para poner el 28-16 en el marcador; pero los gallegos siguieron sumando más puntos. Este fin de semana no hay Liga, lo cual va a aprovechar para entrenar a tope y pulir los desajustes que están teniendo. Gastón Ibarburu y sus hombres lucharán para intentar reencontrarse con la victoria.

El sénior masculino Avia B

El masculino sénior Avia Eibar B disputó en Unbe su segunda jornada contra Funes Rugby ganando 39-12. El partido empezaba con un excelente tiempo, que iría cambiando a peor, con el viento de protagonista. El partido se preveía duro, por lo pesado de la delantera del Funes. Aun así, los jugadores del segundo equipo armero salieron convencidos de que podrían llevarse este partido y desde el principio supieron imponerse. A pesar de que Funes lograba dominar la melé y la touch, los eibarreses supieron leer bien el partido y supieron sacar ventaja en el juego abierto, consiguiendo ensayos con los errores rivales. Ya desde los primeros compases del partido, los armeros ensayaron gracias a una jugada de la línea. Los siguientes ensayos fueron una combinación de trabajo en equipo que lograron dejar al descanso un marcador de 22-0, que hacía que los locales consiguieran el bonus.

En la segunda parte, con los tres cambios ya hechos, los eibarreses siguieron haciendo su juego, y logrando penetrar la defensa gracias a los apoyos que pedían pases rápidos al portador. En los últimos compases del partido, Funes lograba un ensayo aprovechando un error defensivo al sacar un golpe rápido cerca de la línea de ensayo. El segundo ensayo lo marcaron en la última jugada, gracias al duro trabajo de los delanteros que estuvieron varias fases a pocos metros de la línea de ensayo.