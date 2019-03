El Avia no pudo cumplir con su deseo de lograr el triunfo en Vigo El Avia ha de reaccionar para lograr la permanencia. / MORQUECHO EL DIARIO VASCO EIBAR. Martes, 12 marzo 2019, 00:23

El sénior masculino del Avia Eibar viajaba a Vigo con varias bajas para jugar la jornada aplazada, se presentaba con muchas ganas en As Lagoas para luchar por la victoria y regresar feliz, pero el Universidade no le dio ninguna opción. El cuadro gallego, penúltimo en la clasificación, necesitaba puntuar de la manera que fuese y empezaba el partido mandando en juego y en el marcador, consiguiendo anotar dos ensayos en los primeros quince minutos. A partir de aquí, el equipo eibarrés empezó a hacer su juego y consiguió recortar distancias, incluso llegó a estar arriba en el marcador nada más empezar la segunda mitad. Sin embargo, las decisiones tomadas por los armeros no fueron las acertadas, y el Vigo aprovechó para lograr dos ensayos más y sentenciar el partido con un 35-21. La nota positiva para los eibarreses es ver cómo los jóvenes van entrando en la dinámica del primer equipo y demostrando que son capaces de competir a este nivel. Los armeros deben apretar para no verse complicada su permanencia en las dos jornadas que restan para el final de la Liga.