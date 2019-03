El Avia no tuvo opciones frente a la incontestable superioridad del Ourense

El sénior masculino del Avia Eibar perdió en Unbe ante un buen rival como el Ourense, que no dio opción alguna a los entrenados por Gastón Ibarburu que cayeron por 7-58. Desde el pitido inicial los gallegos demostraron conformar un bloque fuertes y que no viajaban a Eibar a pasar el tiempo. Así pues, con un despliegue dinámico en el que intercalaban el juego de delantera con buena transmisión a la línea de tres cuartos, el Ourense pasados escasos veinte minutos ya había conseguido el punto bonus ofensivo. El Avia no pudo mantener la posesión del balón, cometiendo errores en el manejo que daban pie a que la posesión fuera más del equipo gallego que del armero. A esto se unía que la formación rival era manifiestamente superior en el juego. Al Avia no le quedó otro remedio que seguir trabajando y mejorar para lograr volver con puntos de su visita al Universidade Vigo, un partido que a priori se presume complicado para los armeros que deben sacar todas sus fuerzas. Gaston Ibarburu y sus jugadores son conscientes del potencial de los vigueses que son fuertes en su casa.

Derrota del femenino B

El segundo equipo femenino del Avia Eibar jugó su primer partido de la vuelta de la Liga Vasca debutando con un mixto con el Ordizia ante La Única B, rival éste de gran calidad que había quedado tercero en la liga regular. La Única B sacó su poderío y a los pocos minutos del comienzo marcaron el primer ensayo que fue transformado. El conjunto Eibar/Ordizia no bajó los brazos, logrando una magnífica defensa que consiguió crear fallos en las contrarias que, pese a esto, no se rendían. El primer tiempo finalizó 5-21. El Avi Eibar/ Ordizia no se rindió pero finalmente La Única B logró ganar 20-41.