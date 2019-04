El Avia Eibar seguirá una campaña más en División de Honor B El Avia Eibar ha firmado una liga un tanto irregular. / MORQUECHO J. A. R. EIBAR. Miércoles, 17 abril 2019, 00:17

El Avia seguirá una temporada más en la División de Honor B. Ha quedado en el puesto noveno y definitivamente no se ha visto perjudicado por ningún arrastre de División de Honor A en la que el Hernani ha logrado mantenerse mientras que ha descendido el Gernika. Los armeros estaban pendientes, aunque sus opciones de bajar eran mínimas, como mal menor se exponían a jugar un play off de permanencia que no ha sido necesario. Del grupo ha descendido solo el Durango de momento.

«No ha sido una temporada fácil», señala el técnico y jugador armero Gastón Ibarburu. «Lo que sí nos costó mucho, fue asegurar la categoría. El nivel de DHB ha subido de manera exponencial desde que hemos llegado al club. Sin duda, la más difícil fue mi primera temporada en el club, que la permanencia nos la jugamos en el último partido frente al Crat, en Coruña y con la obligación de sacar 5 puntos. Y lo conseguimos. Esta temporada hemos jugado partidos muy buenos y muy malos. Los altibajos hicieron que sufriéramos un poco de más y que hasta el final no se supiera en qué posición quedábamos».