El Avia Eibar, a romper su mala racha ante El Salvador B El Avia Eibar no debe perdonar esta tarde al cuadro pucelano de El Salvador B, tiene que ganar para empezar su reacción. / MORQUECHO Los eibarreses reciben en Unbe al cuadro pucelano que es un rival directo por salir de la zona baja EL DIARIO VASCO EIBAR. Sábado, 27 octubre 2018, 01:04

El Avia Eibar Rugby buscará recuperarse ante Emerging El Salvador B de Valladolid de las últimas derrotadas encajadas. Los entrenados por Gastón Ibarburu reciben hoy en Unbe a las 17.00 horas al equipo vallisoletano. Este es un encuentro en el que los armeros deben sacar la casta y empezar a mostrar el buen juego que quieren realizar y que no han podido ofrecer en las anteriores presentaciones. Los pucelanos son un buen equipo que desarrolla un rugby exquisito pero que al jugar de visitante no desarrolla en plenitud sus ideas. El Avia Eibar está confiado en que este partido será clave para los jugadores y por ello llevan toda la semana entrenando muy bien y mentalizados de mejorar. El equipo solo tiene duda de Vilches pero el resto estará a la orden de los entrenadores. El Avia quiere salir de la zona baja de la tabla y el El Salvador es otro de los rivales directos en esa lucha. Un partido realmente interesante y exigente para los entrenados por Gastón Ibarburu. Una gran ocasión de empezar la remontada tras unas jornadas en las que los resultados no han sido los deseados por los eibarreses.

El Avia Eibar espera que se cumplan los deseos y a partir de hoy se produzca el punto de inflexión necesario para llevar a cabo la reacción y colocarse en la zona media de la tabla. Gastón Ibarburu confía en la plantilla y cree que es ya el momento para dar el paso que se necesita. La afición tiene que ver ganar en la tarde de hoy al Avia Eibar ante un conjunto al que no se le da bien el terreno de Unbe.