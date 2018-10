El Avia Eibar lo intentó ante un Bathco físicamente muy fuerte El Avia lo intentó ante el Bathco Santander pero su esfuerzo no se vio recompensado con un buen resultado. / MORQUECHO Los armeros perdieron 27-34 en un partido que fue emocionante | Costó meterse en el partido al conjunto eibarrés, especialmente en la primera mitad, pero en la segunda estuvo muy bien DV EIBAR. Viernes, 5 octubre 2018, 00:21

El Avia Eibar Rugby Taldea se enfrentó en Unbe ante el Bathco Santander y no pudo con los cántabros que ganaron con un marcador de 27-34. Se preveía un choque muy igualado y emocionante y así fue, no defraudó al público asistente. El Eibar sabía que no podía dar ni un centímetro a los santanderinos porque, si era así, los visitantes podían desarrollar su juego más físico. El Bathco comenzó a dominar y a los armeros les costaba meterse en el partido y así fue que, a los 20 minutos, los visitantes se ponían con un categórico 0 a 21.

A partir de ahí los locales comenzaron a mejorar y a poder llevar los hilos del partido y, con dos ensayos de Franco, se acercaron en el marcador 12 a 21. Aunque el primer tiempo no terminó sin que los santanderinos se fueran con una nueva marca que ponía el partido 12 a 26 antes del descanso. El Avia Eibar salió a buscar el partido en el segundo tiempo, sabiendo que podía hacer mucho daño con su juego.

Así se vio reflejado en el campo, aunque no fue capaz de cristalizar las oportunidades que tuvo cerca de la zona de marca santanderina. Un golpe de castigo pasado por el Bathco ponía el partido 12 a 29 y hacía que las esperanzas eibarresas se fuesen desvaneciendo. Pero en una jugada de ataque de los visitantes, Cristian conseguía un robo de balón y se iba directo al ensayo poniendo el partido 19 a 29. El Eibar se creció y luego de una jugada de melé, Jokin no fue parado por la defensa y se internó hasta debajo de los palos, dejando el partido en un emocionante 24 a 29 con diez minutos por jugar.

En la salida siguiente, y con posesión de balón para los locales, el ansia por remontar les jugó una mala pasada y, con un error de manejo, les facilitó la recuperación de balón a los santanderinos que consiguieron su último ensayo junto a la bandera, dejando un parcial de 24 a 34. Aunque el Eibar no bajó los brazos y fue en busca de puntos que le hicieran acercarse en el marcador y mantener la posibilidad de poder llevarse el partido. Así fue que en los pies de Gaizka se pasó un golpe de castigo que puso el partido en el resultado final de 27 a 34. Los eibarreses rescataron dos puntos a pesar de la derrota. Un partido muy emocionante que los dos equipos nos regalaron en la tarde de Unbe. Este próximo fin de semana el Avia Eibar Rugby Taldea viaja A Coruña para enfrentarse al buen equipo del CRAT.

El femenino ganó al Durango

El Avia Eibar jugó su primer partido de la Liga Vasca contra Durango Rugby. Las eibarresas venían tras haber realizado una gran pretemporada y de lograr una victoria en un torneo triangular. Antes de comenzar las féminas del Eibar eran conscientes de la dificultad del partido. Ya que el Durango está continuamente creciendo. En el primer tiempo, los dos equipos luchaban y jugaban al mismo nivel, aunque el Eibar era ligeramente superior. Cada fallo era una oportunidad para poder hacer un ensayo. Tras varios juegos de táctica el marcador se inauguró a favor del Eibar. El primer tiempo se dio por finalizado con (5-23).

Ya, en la segunda parte, las armeras empezaron a marcar el juego y a ganar posición con el balón. Llegaron los cuatro ensayos, uno de los objetivos del partido para poder obtener así un bonus. El partido acabó con 14-41 a favor del Eibar. La Liga Vasca se juega solo a una vuelta, con lo cual para conseguir los objetivos del club, se debe ganar todos los partidos. Por eso cada partido es una final que se juega el Avia. Jugaron por el Avia: Malen Esparza, Doha Benslaiman, Edurne Vidal, Idoia Jauregi, María Ormaetxea, Asmae Ourdi, Cristina Guntin, Nerea García, Lucía Moya, Jone Agirrezabal, Nuria Magdalena, Oraçao Sambu, Aleu Cid, Kaiane Bedones y Amaiur Mayo. El banquillo: Alba, Sonia Domínguez, Carla, Patricia Castañedo, Mireia Areitio, Ainara, Tximeno y Elena Mora.

Derrota sénior masculino B

Sénior B masculino, segundo equipo de Avia, disputó su segundo partido. En esta ocasión contra el Uribe RT, en el campo de Atxurizubi de Mungia y salió derrotado por 19-3 En el primer tiempo, el marcador lo inauguró el equipo contrario tras un fallo de defensa del Eibar. Los eibarreses consiguieron hacer un ensayo antes del descanso quedando así el marcador 7-3. En la segunda parte, el partido seguía con la misma tensión y cada equipo se esforzó en anotar un ensayo a favor, tras muchos esfuerzos y a pocos minutos para finalizar el partido el Uribe anotó dos ensayos que les dio la victoria.