El Avia Eibar femenino brilla con luz propia Las internacionales Amaiur Mayo, Alei Cid y Kaiane Bedones en uno de los entrenamientos de pretemporada en Unbe. / FÉLIX MORQUECHO Las jóvenes Alei Cid, Kaiane Bedones y Amaiur Mayo, llamadas por la Federación Española J. A. R. EIBAR. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:57

Gracias al trabajo realizado durante la temporada pasada, las jugadoras del Avia Eibar han recibido su recompensa. La academia de la selección de España convocó a dos de las más jóvenes, Alei Cid y Kaiane Bedones. Estuvieron concentradas en Madrid el pasado mes de julio junto a otras jóvenes de clubes de todo el país.

Gracias a esta experiencia han progresado individualmente y han aprendido nuevas técnicas de trabajo grupal. Según palabras de estas dos promesas del equipo armero, «ha sido una experiencia inolvidable y gratificante». También ha sido un factor muy importante el equipo de entrenadores y la preparación física de la Federación Española de Rugby. Hay que mencionar a la jugadora sénior Amaiur Mayo, que ha sido convocada para otra concentración con la selección de España, pero esta vez en la modalidad Olímpica de VII. Ha estado esta misma semana en Madrid, desde el lunes hasta el miércoles. La jugadora armera no ha sido finalmente convocada para viajar a Kazán (Rusia). No obstante, pese a no viajar en esta ocasión con el combinado nacional, Amaiur está ilusionada con la llamada para las sesiones previas la convocatoria definitiva. «Me encanta el rugby a VII, es rápido y divertido, aunque hay que ser una atleta para poder jugar a esta modalidad», señala Mayo.

El Avia Eibar está seguro que Amaiur estará en la agenda de Pedro de Matías para siguientes compromisos. Cristina Guntín, coordinadora y técnica del Avia Eibar, apunta que «Amaiur es una jugadora completa, físicamente espectacular, estoy segura que va a aprender mucho y a gustar». La jugadora admite que esto ha sido un broche a su muy buena temporada, un buen comienzo a la temporada que va a venir.